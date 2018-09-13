"БЕЛДЖИ" презентовал новый кроссовер Geely Еmgrand X7

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" презентовало новый кроссовер Geely Еmgrand X7, передает корреспондент БЕЛТА.

На рынке автомобиль будет представлен в четырех комплектациях. Цена Geely Еmgrand X7 в комплектации Standard составит Br31 тыс., Comfort - Br32 тыс. , Comfort Plus - Br34,2 тыс., Luxury - Br35,9 тыс.

Сегодня объявлен старт продаж. "Уже завтра автомобили появятся в дилерских центрах. Начнем с максимальной комплектации - Luxury. Автомобили в базовой комплектации, думаю, появятся в начале ноября", - сказал начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО "БЕЛДЖИ" Владимир Подымако.

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