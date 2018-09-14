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О правовых гарантиях семьям, воспитывающим детей-инвалидов

15.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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О правовых гарантиях семьям, воспитывающим детей-инвалидов
В целях усиления социальной поддержки семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, с 1 июля 2017 года предоставлено право родителям осуществлять уход за ребенком-инвалидом с получением пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и одновременно работать на 0,5 ставки или выполнять работу на дому (только у одного нанимателя).

Также родители ребенка-инвалида  имеют право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и в случае получения ими пенсии (независимо от вида) либо ежемесячной страховой выплаты от Белгосстраха.

Назначается пособие по уходу за ребёнком-инвалидом и родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (в отпуске по уходу за любым ребёнком, не только за ребёнком-инвалидом) или в отпуске по уходу за детьми, предоставляемом по месту службы,  или в академическом отпуске (во время обучения в учреждениях образования).

Родители из числа лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, ремесленниками и  занимающиеся в сфере агроэкотуризма, приостановившие  свою деятельность в установленном законодательством  порядке  (соответственно через налоговый орган, министерство юстиции или  территориальную коллегию адвокатов), имеют право на пособие по уходу за ребёнком-инвалидом.

Индивидуальные предприниматели,  находящиеся в процессе прекращения деятельности (в процессе ликвидации), также могут воспользоваться  правом на пособие по уходу за ребёнком-инвалидом.

На аналогичных условиях, как родителям, пособие назначается мачехе, отчиму, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида.

Посторонним, фактически осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, может быть назначено пособие по уходу, в случае, если родители не имеют права на назначение пособия ввиду их занятости, либо не могут осуществлять  уход за  ребёнком-инвалидом в связи с инвалидностью 1-ой группы.

Пособие по уходу за ребенком- инвалидом в возрасте до 18 лет назначается на каждого ребёнка-инвалида независимо от других видов семейных пособий.

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право ещё на один вид пособия:  на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. Данное пособие назначается на всех детей, воспитываемых в семье, и без учета доходов семьи, но при определённых условиях: в зависимости от категории семьи (полная или неполная), занятости родителей на дату обращения за пособием, а также занятости не менее 6 месяцев в предшествующем году перед обращением за пособием.

В соответствии со ст. 22 Закона пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей и пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет  назначаются со дня возникновения права на них, если обращение за назначением  пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня возникновения такого права в соответствии с пунктами 3.6. и 3.8. указанной статьи.

Назначение государственных пособий на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей и по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет  являются административными процедурами 2.12. и 2.15. Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами  и иными организациями по заявлениям граждан, утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2010 №200 (далее — Перечень). Это обозначает, что заявителем  в обязательном порядке предоставляется  заявление и документы, указанные в названных пунктах Перечня. Другие документы и (или) сведения, необходимые для назначения и выплаты государственных пособий, запрашиваются государственными органами, иными организациями в течение 5 календарных дней со дня поступления заявления о назначении государственных пособий семьям, воспитывающим детей, либо могут быть представлены гражданами самостоятельно.

На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается в повышенном размере — 45 процентов среднемесячной заработной платы на основании удостоверения ребенка-инвалида либо заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об установленной  инвалидности, предоставленных  получателем пособия по месту получения пособия.

Семьям с детьми-инвалидами предоставляется  услуга социальной передышки с сохранением права на получение государственных пособий. Услуга  социальной передышки предоставляется с целью освобождения родителей (членов семьи) от ухода за ребёнком-инвалидом на определённый период времени для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов. Услуга  социальной передышки  оказывается домами-интернатами для детей-инвалидов на платной основе. При оказании такой услуги оплачивается только питание и стоимость лекарственных средств. Срок предоставления услуги может быть  не более 28 суток в календарном году.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

 
 
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