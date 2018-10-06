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Милиция задержала в Дубровенском районе местного жителя, который устроил стрельбу из ружья, убив одного человека и ранив второго

07.10.2018 13:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 октября. Милиция задержала в Дубровенском районе местного жителя, который устроил стрельбу из ружья, убив одного человека и ранив второго.

По информации УВД Витебского облисполкома, сообщение о причинении огнестрельных ранений двум уроженцам деревни Застенки Дубровенского района поступило от очевидцев 6 октября около 21.40. 34-летний местный житель после распития спиртных напитков в компании односельчан и возникшей ссоры произвел выстрелы из ружья, ранив 41-летнего мужчину и 16 летнего подростка, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно были направлены бригада скорой помощи, ближайшие наряды милиции и следственно-оперативная группа РОВД. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, подросток с ранением предплечья находится в больнице.

Очевидцы сообщили, что мужчина скрылся на автомашине. В Дубровенском и соседних районах области, а также прилегающем районе Российской Федерации введен специальный план по задержанию стрелявшего. По тревоге для розыска и задержания нападавшего был поднят личный состав Дубровенского РОВД, ОМОН УВД. Были перекрыты дороги. Под личный контроль розыскные мероприятия взял прибывший на место ЧП начальник областного управления внутренних дел генерал-майор милиции Иван Кубраков.

Сотрудники проверили жилые дома в деревне, а также заброшенные строения. Они обнаружили автомобиль, оставленный подозреваемым возле дома. Около двух часов ночи при поддержке ОМОНа он был задержан.

"Проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа", — сообщает УВД Витебского облисполкома.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 октября. Милиция задержала в Дубровенском районе местного жителя, который устроил стрельбу из ружья, убив одного человека и ранив второго. По информации...
 
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