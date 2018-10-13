ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Покров Пресвятой Богородицы

14.10.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Покров Пресвятой БогородицыЕжегодно 14 октября все православные верующие отмечают великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
В 2018 году этот день приходится на воскресенье.
Начало празднику положило событие, произошедшее во Влахернском храме в 910 году в Константинополе. Как говорит история, вражеское войско сарацинов во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь. Христиане во Влахернском храме обратились в молитве к Богу и просили его о помощи, когда пред ними явилась Божья Мать. Богородица распростерла покров над людьми, что стало знаком защиты и покровительства.
В этот праздник верующие просят о защите и любви, поскольку, считается, что любая просьба перед иконой Девы Марии будет исполнена. Утром рекомендуется прочесть молитву Покровы Пресвятой Богородицы.
В Покров запрещено заниматься делами по дому, а уборку стоит сделать заранее: в храм вы должны приходить чистыми.
Не создавайте конфликты и не используйте бранную речь. Этот день нужно посвятить молитвам и походу в храм. Ограничений касательно питания нет, однако алкогольные напитки желательно не употреблять.
Подготовила Светлана Павлова, «ЛК».

 
 
Ссылка на источник 138
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно 14 октября все православные верующие отмечают великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В 2018 году этот день приходится на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика