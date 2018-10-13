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Покров Пресвятой Богородицы
14.10.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Ежегодно 14 октября все православные верующие отмечают великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
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Ежегодно 14 октября все православные верующие отмечают великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В 2018 году этот день приходится на...
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