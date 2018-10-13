Ежегодно 14 октября все православные верующие отмечают великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

В 2018 году этот день приходится на воскресенье.

Начало празднику положило событие, произошедшее во Влахернском храме в 910 году в Константинополе. Как говорит история, вражеское войско сарацинов во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь. Христиане во Влахернском храме обратились в молитве к Богу и просили его о помощи, когда пред ними явилась Божья Мать. Богородица распростерла покров над людьми, что стало знаком защиты и покровительства.

В этот праздник верующие просят о защите и любви, поскольку, считается, что любая просьба перед иконой Девы Марии будет исполнена. Утром рекомендуется прочесть молитву Покровы Пресвятой Богородицы.

В Покров запрещено заниматься делами по дому, а уборку стоит сделать заранее: в храм вы должны приходить чистыми.

Не создавайте конфликты и не используйте бранную речь. Этот день нужно посвятить молитвам и походу в храм. Ограничений касательно питания нет, однако алкогольные напитки желательно не употреблять.

Подготовила Светлана Павлова, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Покров Пресвятой Богородицы Ежегодно 14 октября все православные верующие отмечают великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В 2018 году этот день приходится на...