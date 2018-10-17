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На Столинщине установился смог из-за горящих в Украине торфяников
18.10.2018 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Жители Столинского района жалуются на смог и запах гари,
Сельчане предположили, что горят торфяники. Однако в районном МЧС опровергли слухи.
— На территории района действующих очагов горения на торфяниках нет, — уверяет начальник Столинского РОЧС Александр Минчик.
Он также добавил, что за последнее время было только несколько возгораний в лесах, с которыми лесники сразу справлялись.
Ветер несет дым и запах гари в сторону Беларуси из Украины. В соседней стране, как и нас, установилась засушливая осень.
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Ветер несет дым и запах гари в сторону Беларуси из Украины.
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