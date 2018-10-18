Будущее предпринимателей, громкие суды, жизнь над пропастью и мама на кране - все за вчера

Доброе утро!

Вчера, 18 октября, в Брагине было 23 градуса тепла . Рекорд! В принципе, на этом обзор важных событий этого осеннего четверга можно было бы и заканчивать — но мы все же расскажем, что еще хорошего (и, увы не очень) происходило. И заодно посмотрите, какая красивая осень на Гомельщине и не только.





ВАЖНОЕ

Что в Крыму? Вчера умерла еще одна пострадавшая от нападения в колледже — в итоге от рук студента погиб 21 человек . Среди них — одиннадцать несовершеннолетних . В больницах остаются десятки человек, особо тяжелых вчера перевезли в крупнейшие медцентры России. Вот здесь можно почитать, о чем говорят в Керчи после бойни . Сегодня пройдут прощание и похороны почти всех погибших. Их похоронят рядом на центральной аллее местного кладбища. А знаете, как следят за оружием и ставят тревожные кнопки в школах у нас? Вот что рассказал Шуневич .

Россия доплатит нам более 400 млн долларов за «перетаможку» нефти — и это хорошо. Но, напомним, Беларусь потеряла возможность покупать нефтепродукты и сжиженный углеводородный газ не для нужд собственной нефтехимической промышленности — и это плохо.

Правительство Беларуси между тем утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года. Выглядит, скажем честно, прекрасно — как будто нас ждет полная либерализация (но мы на всякий случай не верим глазам, а спрашиваем экспертов ). А еще вчера стало известно, какую программу действий до 2020 года оно подготовило и передало в парламент. Основная цель — «формирование основы для построения новой экономики, способной обеспечить к 2025 году ВВП в объеме не менее 100 млрд долларов», а также сокращение долговой нагрузки на экономику, снижение уязвимости перед внешними шоками. Подробности здесь .

Помните странную идею в проекте новой редакции Налогового кодекса? Ну, ту, о взимании налога со всего мирового дохода компаний с белорусскими корнями? Не прошла !

Следили в четверг за несколькими резонансными судами. Обвиняемые по делу Коржича выступили с последним словом и извинились перед Сашиной мамой «за все Вооруженные Силы Республики Беларусь». Еще на одном процессе о трагедии в армии сослуживцы погибшего солдата рассказали о странных обстоятельствах его смерти , а мама несчастного парня обняла обвиняемого (он, говорят наши журналисты, работающие в суде, искренне раздавлен и страшно переживает). В Бресте же суд вчера огласил приговор по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ в 2014 году, — и он оказался неожиданным : два чиновника от энергетики получили реальные сроки в колонии усиленного режима. Они были к этому явно не готовы — даже в суд пришли без сумок с вещами.

Вчера в Оперном театре прошла премьера «Саломеи», которую просили запретить православные верующие . Помните, этот спектакль тут же окрестили скандальным? «Премьера получилась странной. Как беременность в три захода», — говорит режиссер. Но вчера «Саломея» собрала полный зал, а ближайший спектакль, на который можно купить билеты, состоится не раньше декабря-января. Так что поторопитесь в кассы!





Страшная авария произошла вчера вечером на гродненской трассе : под Воложином маршрутка влетела в бетонные блоки, погибли два человека, в больницах 14. Сегодня будем узнавать, как случилась такая беда. Берегите себя! Кстати, вот здесь расскажем вам, Гомеле гаишниках">что известно о разбившихся в Гомеле гаишниках (парня, за которым они гнались, тоже нашли ). Еще раз просим: все — берегите себя!

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Вот у нас очередной текст из «Шведских хроник» . Встречались там с Антоном из Новополоцка, который сейчас стокгольмский папа в декрете. Говорили, конечно, о равноправии и распределении семейных обязанностей, роли мужчины в скандинавском обществе и о том, почему отцам здесь незазорно брать декретный отпуск. «В Беларуси вряд ли ушел бы в декрет, — признается Антон. — А в Швеции это обычное явление. На детских площадках — одни папочки».

М-м-м-м, какая история! А фото какие! Обязательно прочтите, как мы съездили в гости к отшельнику, у которого Днепр забрал половину дома — и может прийти за второй. Мужчина живет во всех смыслах над пропастью.





Вот у нас прекрасный репортаж из очереди — люди стоят за квартирами. Сутками стоят. И не сказать же, что недвижимость дешевая (хотя у нас вон уже даже бюджетники за месяц на квадратный метр коммерческого жилья зарабатывать стали )! Расспросили, зачем им эти суточные бдения (и попросили не ссориться).

В Бобруйске врачи скорой нашли на улице младенца — недоношенного, голенького, прямо на земле… Но живого и даже кричащего. Он сейчас в больнице. Малыш, держись, ты должен справиться! Спасли, нашли мать — и вот что нам известно об этой женщине .

А это очень смешно: белорус написал боту в онлайн-поддержке банка, но что-то пошло не так и переписка затянулась на 12 часов! Зато мы убедились, что роботы покорят мир еще не скоро, во всяком случае, это будут точно не банковские ассистенты.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Мы вас очень просим — не пропустите вот это видео . Таких героинь — с уникальными умениями и позитивным взглядом на мир — единицы! Тамаре Валентиновне 59 лет, и 41 год из них она работает крановщицей. Хорошая, говорит, профессия для девочек! В кабину, которая расположена на высоте 50 метров, женщина каждое утро залезает с удовольствием (это просто надо видеть!), работает до вечера, а в обеденный перерыв читает и вяжет прямо на рабочем месте. Да ладно, что мы все рассказываем, сами смотрите!..

И вот еще один красавчик (это не панибратство, а восхищение!), знакомьтесь: Эдуард Петрович, 80 лет. Он занимается воркаутом в Минске и удивляет молодых. «Вот это дед, — с уважением переговариваются воркаутеры лет на шестьдесят моложе. — То, что он делает, не каждый молодой повторит. Давай, Петрович, покажи подъем переворотом!» Смотрите же !





Кстати, о возрасте… Девочки, если раньше вы думали, что надежда выйти замуж есть, даже если вам «немного за тридцать», то отбросьте стереотипы — даже если вам чуть-чуть за сто, вы еще можете отхватить моложавого старичка и быть неприлично счастливой женщиной! Вот как Нора из Великобритании, например .

А у Даши Домрачевой прибавление в семействе! Нет-нет, пока только новая классная машина — «элегантная гибридная снежинка». Надо же хоть чем-то себя радовать, пока знаменитый грузовик не продается .

Обязательно посмотрите напоследок уникальные видеокадры — вот так выглядел Купаловский театр и его звезды после войны . Там несколько интересных фрагментов.

И вот еще крутая история о неравнодушных к истории и людям могилевчанах. Одиннадцать человека взяли под опеку заброшенную могилу учителя, который умер еще в 1926 году. Нет, они ему не родственники. Нет, их никто об этом не просил. Тогда — зачем ?

Все новости четверга, 18 октября

Кстати. Если вы вчера не успели посмотреть нашу «Экономику на пальцах» в прямом эфире, то вот здесь она есть в записи — уж точно не пропустите! Было интересно, обсуждали президента.

Ваша редакция

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