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Правительство может утвердить неделю майских каникул для белорусов

23.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Правительство может утвердить неделю майских каникул для белорусов

Правительство Беларуси еще примет решение ввести ли недельные каникулы на майские праздники в 2019 году. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал министр экономики Дмитрий Крутой.

9 мая (День Победы) — Государственный праздничный нерабочий день, который в 2019 году приходится на четверг. На вторник 7 мая 2019 года выпадает День поминовения усопших (Радоница), который также объявлен нерабочим днем. Обычно понедельник перед Радоницей переносится на другой день мая, да и пятница после праздничного четверга, как правило, переносится.

Отвечая на вопрос, целесообразно ли с экономической точки зрения выходить на работу в среду 8 мая, министр  сказал, что экономическая составляющая в этом случае двоякая. С одной стороны, это производственные показатели по выручке, когда люди производят продукцию, с другой — это сфера услуг, розничная торговля и транспорт.

«Глубоко в эти расчеты мы, конечно, пока не погружались, но примерно эти сферы паритетны. Поэтому с экономической точки зрения эффекта большого не получим, если будем работать именно в среду один день. Поэтому на уровне правительства эта тема, я думаю, будет отдельно рассмотрена именно с учетом специфики мая 2019 года и, взвесив все за и против, будет принято окончательное решение», — отметил Дмитрий Крутой.


Правительство может утвердить неделю майских каникул для белорусов

А корреспондент pinsknews.by считает своим долгом напомнить читателям, что в декабре текущего года будут переносы двух рабочих дней:

  • с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;
  • с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

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