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Развернули 404 человека. Израильский депутат о том, почему некоторых белорусов не пускают в страну

23.10.2018 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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За неполный 2018-й год Израиль отказал во въезде 404 гражданам Беларуси. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Почему количество отказов увеличивается и что нужно предпринять, чтобы на сто процентов быть уверенным: пограничники впустят в страну, TUT.BY пояснил депутат израильского парламента Константин Развозов.


Депутат Кнессета Константин Развозов приехал в Минск в составе официальной израильской делегации, которая принимает участие в мероприятиях, посвященных 75-летию со дня уничтожения Минского гетто. В первый раз, в 2010 году, он приехал в Беларусь в совершенно другом качестве — спортсмена, который стал обладателем Кубка мира по дзюдо. Это произошло здесь, во Дворце спорта. Фото: личный архив Константина Развозова

Напомним, в ноябре 2015 года Израиль отменил визы для туристов из Беларуси. С тех пор, отмечает депутат, увеличилось не только количество посетивших страну белорусов, но и отказов во въезде. Только в этом году TUT.BY писал о двух таких случаях: о женщине с ребенком, которая ехала в гости к родственникам, но попала в пункт временного содержания, и о девушке, которая ехала отдохнуть на море, но так и не добралась туда.

В 2014 году, приводит статистику Развозов, Израиль посетило более 20 тысяч белорусов. Во въезде отказали 126-ти, а это 0,6 процента. В 2017 году в Израиль приехало 32 тысячи граждан Беларуси, еще 249 (0,77%) так и не въехали на территорию страны — их развернули на границе. В 2018-м количество белорусов, путешествующих в Израиль, снизилось до 25 тысяч, зато количество отказов значительно увеличилось — их было 404 (1,6%).

Рост количества отказов во въезде в Израиль Константин Развозов объясняет тем, что граждане Беларуси стали чаще подавать прошение о получении статуса беженца.

— В 2014 году не было ни одного прошения на получение статуса беженца. В 2015-м, после отмены виз, таких запросов было уже два, в 2016-м — 60, в 2017-м — 103, за неполный 2018-й — уже 243.

Как только миграционные службы получают данные о нарастании запросов, они вынуждены более досконально проверять въезжающих в страну, говорит депутат.

— Из Беларуси практически не бывает реальных прошений о статусе беженца. Однако некоторые таким образом пытаются остаться в Израиле и нелегально работать. Мы даже заметили тенденцию, что так чаще всего поступают граждане, которые имеют белорусский паспорт, но проживают в странах бывшего СССР.


Фото: Reuters

С чем связан рост запросов на статус беженца? Константин Развозов считает, что значительную роль играют адвокатские конторы, которые таким образом зарабатывают.

— Они помогают получать эти статусы и, соответственно получают за это деньги. Мы должны предпринимать больше мер по отношению к таким конторам, которые нарушают израильский закон.

Константин Развозов уверяет: белорусам, которые едут в Израиль с туристическими целями, волноваться не о чем. Если у человека есть билеты в обе стороны, забронированная гостиница и деньги на пребывание, к нему не возникнет дополнительного внимания и вопросов со стороны пограничников.

В комнату для дополнительного собеседования обычно приглашают тех, кто вызывает у сотрудников пограничной службы подозрения в незаконной миграции.

— Недавно я провел внеочередную инспекцию. Мне пообещали, что в аэропорту Тель-Авива появятся еще пять комнат для дополнительного собеседования, чтобы ускорить прохождение паспортного контроля. Таким образом их станет 10.

На дополнительное собеседование в аэропорту, рассказывает депутат, попадают граждане тех стран, из которых существует риск незаконной миграции. Страны бывшего СССР — в этом списке.

— Мы не просто так опасаемся. Сегодня действительно много попыток нарушить израильский закон. Люди приезжают в страну, чтобы остаться и нелегально работать. Но Израиль имеет право защищать свои границы и не давать въезд тем, кто собирается так поступить.

Иногда, признает депутат, из-за нелегалов вынуждены терпеть неудобства и белорусы, у которых нет намерений незаконно остаться в стране.

— Тех, кто как настоящий турист приезжает посетить Израиль, мы с удовольствием принимаем. На границе это видят. У пограничников большой опыт, им легко распознать, кто приехал на работу, а кто — как турист. К сожалению, бывали единичные случаи, когда человек действительно приехал с туристическими целями, но ему в результате отказали либо доставили неудобства в аэропорту. Но и этих единичных случаев быть не должно. Мы очень сожалеем. От своего лица и от имени uосударства Израиль мы приносим извинения.


Фото: Eli Itkin

Вызвать подозрения у пограничников могут те белорусы, которые по безвизу едут в Израиль, чтобы навестить родственников. Особенно, если это родственники первого круга — мать-отец, бабушка-дедушка или супруг-супруга.

— Но погостить у родственников — это уже не туризм. А ведь безвизовый режим предназначен именно для туристов. Поэтому, если человек едет к родственникам, лучше обратиться в посольство и предупредить о своих намерениях. Посольство, скорее всего, сделает запрос в МВД Израиля, которое внесет вас в базу. Потому что у пограничников могут быть опасения, что человек-неизраильтянин может остаться в Израиле больше, чем на 90 дней, и начать процедуру принятия гражданства. Лучше обратиться в посольство. При наличии запроса в МВД все будет кошерно.

 
Теги: Минск
 
 
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За неполный 2018-й год Израиль отказал во въезде 404 гражданам Беларуси. Почему количество отказов увеличивается и что нужно предпринять, чтобы на сто процентов быть...
 
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