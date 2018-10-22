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В Гродно судят экс-главврача областной больницы: скрыл взрыв в оперблоке, где погибли двое рабочих

23.10.2018 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Ленинского района Гродно началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы. Он обвиняется в том, что летом 2013 года скрыл взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого погибли двое рабочих. Следствие также считает, что руководитель незаконно выписывал премии (более чем на 400 миллионов неденоминированных рублей) заведующим отделений, а также сотрудникам администрации. С финансовыми претензиями Святослав Савицкий категорически не согласен, а вот в сокрытии взрыва вину свою признает полностью.

Святославу Савицкому 56 лет. Главврачом Гродненской областной клинической больницы был назначен в 2002 году. До этого работал в районных больницах. С 2014 года является доцентом одной из кафедр Гродненского государственного медицинского университета. Автор 52 научных работ, двух монографий и одного изобретения. Имеет 20-летний опыт врачебной практики. На момент возбуждения уголовных дел руководитель больницы был депутатом областного Совета.

Перед началом судебного заседания Савицкий долго возмущается, что в зале присутствуют журналисты.

— Понимаете, я потерял пять лет жизни (столько шло расследование уголовного дела. — Прим. TUT.BY) и свое здоровье, — кивает Святослав Савицкий на трость, с помощью которой сейчас ходит.


Святослав Савицкий. Фото grodno24.com

Комментировать что-либо по существу дела он отказывается и просит его не фотографировать.

В зале суда сегодня нет ни свидетелей, они вызваны «на иные даты», ни представителей потерпевших, хотя они были вызваны на сегодня, 23 октября.

Финансовые претензии к главврачу появились еще в 2012 году. Согласно материалам дела, начиная с ноября 2012-го Святослав Савицкий «единолично принимал решения о материальном стимулировании работников». При этом премии выписывались одним и тем же сотрудникам. Свои приказы о назначении премий некоторым врачам руководитель не согласовывал ни с вышестоящими организациями, ни с профсоюзом. В итоге до середины 2013 года таким образом было выдано премий на 423 миллиона неденоминированных рублей.

Главврач областной больницы подозревался также в завладении имуществом медучреждения, однако производство по данному уголовному делу было прекращено.

Дело по факту ЧП в гродненской больнице было возбуждено в январе 2014 года, сам взрыв произошел летом 2013. Экс-главврач тогда под стражу взят не был: он находится под подпиской о невыезде и личном попечительстве.

15 июля 2013 года 47-ми и 55-летние рабочие делали ремонт в одном из операционных блоков. Использовали световую пушку и газовый баллон. В результате нарушения техники безопасности в помещении образовалась газо-воздушная смесь, которая в итоге и взорвалась. Рабочие получили серьезные травмы, оба умерли. Следствие установило, что один из погибших был пьян.

Святослав Савицкий, который тогда был главврачом, ни в милицию, ни в МЧС, ни в Минздрав, ни в профсоюз (хотя по инструкции должен был) не сообщил. Мало того, приказал убрать из помещения световую пушку, баллон, а последствия взрыва — замаскировать. Следствие считает, что решение о сокрытии ЧП в больнице было принято единолично обвиняемым.

Тела погибших рабочих были спрятаны. Куда и как — еще будут рассматривать в процессе.

Спустя три дня после взрыва Савицкий издал приказ о депремировании ответственного за проведение ремонтных работ. В документе было указано, что вина в несообщении о взрыве лежит именно на этом человеке. В январе 2014, когда было возбуждено уголовное дело, этот приказ был признан недействительным и незаконным.


Пока в этой трагической истории есть неясности, которые должен прояснить суд. TUT.BY будет следить за процессом.

Святослав Савицкий согласился давать свои показания только после того, как будут выслушаны свидетели и изучены письменные доказательства. Планируется, что суд продлится до конца ноября. Сейчас в судебных заседаниях объявлен перерыв.

 
Теги: Гродно
 
 
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В суде Ленинского района Гродно началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача Гродненской областной клинической больницы. Он обвиняется в...
 
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