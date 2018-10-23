Тяжело на душе? Звоните в службу экстренной анонимной психологической помощи по телефону 170!





Одна из важнейших медико-социальных проблем современности — осознанный уход из жизни человека или суицид.

Поведение, указывающее на готовность к суициду:

Словесные признаки:

Человек, готовящийся совершить самоубийство, может:

⛈ Прямо и явно говорить о смерти: «Я собираюсь покончить с собой»; «Я не могу так дальше жить».

⛈ Косвенно намекать о своем намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой»; «Тебе больше не придется обо мне волноваться».

⛈ Много шутить на тему самоубийства.

⛈ Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти.

Поведенческие признаки:

⛈ Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно приводить в порядок дела, мириться с давними врагами.

⛈ Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие, как: в еде — есть слишком мало или слишком много; во сне — спать слишком мало или слишком много; во внешнем виде — стать неряшливым.

⛈ В школьных привычках — пропускать занятия, не выполнять домашние задания, избегать общения с одноклассниками.

⛈ Проявлять раздражительность, угрюмость; находиться в подавленном настроении; замкнуться от семьи и друзей; быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным к окружающему миру; ощущать попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния.

⛈ Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния.





Важной составляющей профилактики суицида является анонимная телефонная служба или “телефон доверия”. Цель “телефона доверия” — стремление предложить любому человеку, находящемуся в кризисной ситуации, телефонный контакт с сотрудником, готовым выслушать его как друг, способным помочь абоненту преодолеть сложную ситуацию, с которой он столкнулся.

В частности для жителей Гродненщины существует единый по области номер «170», который работает круглосуточно. За помощью и консультацией можно обратиться на прием в поликлинику.

Леонид НОВИК

врач-психотерапевт Кореличской ЦРБ