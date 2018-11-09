"Платить за отопление как положено будем?" Жители минской многоэтажки жалуются на "летние" батареи

Минчане из двенадцатиэтажного дома на Нестерова, 59, на Ангарской обратились в редакцию и пожаловались на проблемы с отоплением и плесенью. Как живут семьи, когда в квартирах «летние» батареи, и как этот вопрос решался обслуживающими организациями — в материале.





12 этаж: плесень на стенах и холод в квартирах

В первом подъезде дома нас встречает Артем. Мужчина живет в «однушке» с женой и ребенком.

Артем рассказывает, что три года назад в спальне на стене появилась плесень. По его словам, это произошло «из-за того, что дуло». Он решил утеплить стены внутри квартиры сам, а в ЖЭСе пообещали сделать то же самое с наружной стороны. Но в итоге только замазали стыки со стороны кухни, говорит мужчина.

— Неоднократно звонили в 115, они передали это дело в ЖЭС. Это продолжается уже несколько лет. Приходила проверка, сказали, что они не знают, из-за чего возникает плесень. Возможно, из-за того, что мы поменяли окна. Сказали, что будут утеплять, но так ничего и не утеплили.





Обращался мужчина и к депутату Павлу Огиру, который в частной беседе рассказал, что на утепление Артем стоит в очереди. Но директор ЖЭСа сказал ему, что это не так.

— В ЖЭСе нам сказали: вы себе поставили окна, двери — из-за этого у вас вентиляция плохая. А то, что квартира холодная — это разве нормально? — добавляет его сосед.

Мужчины рассказывают, что устали обращаться в обслуживающие организации. Они сделали ремонт, но плесень пошла все равно. К тому же от стен отклеиваются обои.





Кроме плесени в квартирах проблемы с отоплением. На последних этажах действительно холодно, хоть комнатный градусник показывает +19. Этот показатель вписывается в норму +18…24 градуса по «Требованиям к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», но жильцы хором жалуются на холод в квартирах.

— Я ребенка укладываю спать под двумя одеялами, включаю обогреватель, — рассказывает Артем.





— Мы когда росли здесь детьми, бегали в трусах. Сейчас без обогревателя невозможно обойтись, — рассказывает сосед, стоя в квартире в свитере.

Мужчины добавляют, что примерно до шестого этажа в квартирах еще терпимо. На верхних же этажах — холодно.

«Когда на улице +10 — нам убирают отопление»

Соседка с 12 этажа Зинаида Павлова говорит, что в ее двухкомнатной квартире термометр тоже показывает +19, но дома холодно.

— А жировки за это придут с такими суммами! Посчитают нормально. Сегодня батареи хотя бы «летние», а утром были холодные. Но когда на улице +10 — нам убирают отопление. Утром просыпаешься — все холодное, квартира не успевает нагреться. Жалуются все и с 8-го, и со 2-го этажа. После жалоб включат отопление, через час-два приходят проверяющие, показывают, что тепло и что в квартирах +20. Уходят — и всё, опять отключают.





В прошлом году, по словам соседки, никаких нареканий в адрес обслуживающих организаций не было. Топили хорошо.

Кроме этого, Зинаида Павлова показывает, как на стене у плинтусов и в углу одной из комнат тоже появилась плесень. При этом снаружи в этой части фасад утеплен.

«В больнице было тепло. А домой приехала — влезай во все одежки»

Марина Викторовна с 5 этажа недавно перенесла операцию. В двух ногах у нее протезы, к нам она выходит на костылях. Женщину тоже интересует, когда включат нормально отопление — показывает, что на ней несколько кофт, длинная юбка, колготки, двое носков.

— И в этом всем я еще сижу под пледом. В «Аксаковщине» было тепло. А домой приехала, все — влезай во все одежки.



В квартирах, где мы замеряли температуру, отметка на термометре не поднималась выше 19 градусов.

Марина Викторовна рассказывает, что проверяющие приходили к ней, замеряли температуру. Градусник показал +17.

— В нормальных домах дают отопление — так там тепло, а я сплю под двумя одеялами. Если сейчас батареи «летние», то на ночь отопление вообще выключают. А платить мы как положено будем? А в домоуправление уже обращались миллион раз.

Самообслуживание в уборке коридоров и вырванные пожарные рукава

Спускаемся на 7 этаж, где живет пенсионер Константин. Кроме отопления мужчину беспокоят и другие вопросы.

Например, он возмущается несоблюдением пожарной безопасности. Так, в пожарном шкафу нету рукава, а торчит лишь оголенная труба. На некоторых этажах он и вовсе заколочен. Система дымоудаления в коридорах закрыта на замок.



Так выглядит пожарный шкаф

Система дымоудаления под замком

Жильцы также пожаловались и на то, что фактически сами обслуживают свои подъезды — моют коридоры и меняют лампочки по очереди.

Замглавы района: поднимать отопление до +25 запрещают

Замглавы Заводского района Леонид Балаболов говорит, что к понедельнику коммунальники обследуют квартиры на последних этажах в доме на Нестерова. После этого он подробно прокомментирует ситуацию.

— Были вопросы по этому дому. Но последнее, что мне докладывали, — проблем нет. У нас же целая программа по энергосбережению. Если есть +19…20 градусов в квартире, то мы не сможем поднять до +25. Нам это запрещает делать министерство.

Такие меры должны быть серьезно обоснованы, иначе обслуживающим организациям придется платить штраф, говорит чиновник.

Что же касается плесени, то осенью такая проблема появляется у многих жителей многоэтажек, добавляет замглавы района.

— В такой период, когда начинается прогревание, да, появляется плесень. Но за отопительный сезон это все подсушивается. Как только температура выйдет на минус, мы получим разрешение на подключение более высокого показателя по отоплению. Понятно, что тогда будет совсем другая ситуация.