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Отпускная стоимость на лекарства сердечно-сосудистого и онкологического направлений со следующего года будет заморожена

14.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Отпускная стоимость на лекарства сердечно-сосудистого и онкологического направлений со следующего года будет заморожена
Меньше стоить — могут, больше — нет. Это о ценах на лекарства сердечно-сосудистого и онкологического направлений. Всего 37 препаратов. Отпускная стоимость на них от производителей-импортеров со следующего года будет заморожена. При этом ее обоснованность еще и проверят. Вчера утвердили проект методики. Новый механизм прописан в указе Президента. Главная цель — чтобы не было дефицита лекарств, а цены не завышались.

О сути нового подхода сообщила корреспондент tvr.by Светлана Лукьянюк:

— Для того чтобы новый механизм заработал на все 100 со следующего года, подготовлена методика. Собственно, это как будут считать ту самую предельную отпускную стоимость, и что станет ключевым в принятии решения — лекарству по такой цене на протяжении года в белорусских аптеках продаваться. Документ этот увесистый. Пошаговая четкая инструкция. Например, на цены каких стран будем равняться. В перечне их 15. Во-первых, страна, где лекарство производится, а во-вторых, те, что граничат с нами или похожи по уровню жизни, демографической ситуации и объему оборота лекарственных средств.

В списке — Россия, Литва, Латвия, Болгария, Казахстан, Польша, Чехия, Франция. Сразу скажем, решено подготовить подробное обоснование с анализом рынков этих стран. Но в целом методика одобрена.

По методике в референтных странах будут смотреть, по каким там ценам производитель предлагает свои таблетки. Получив среднюю цифру, еще оценят, сколько в этом году за такой же препарат платили мы. Тем самым увидим сразу завышения, если они были. Чтобы снять их уже в 2019 году. Ведь ни для кого не секрет, что некоторые препараты ввозят из соседних стран, и не только потому, что они там дешевле, а попросту они там есть. Именно для того, чтобы убрать нынешние перекосы, и был подписан Указ «О регистрации цен на лекарственные препараты». По сути, подготовка к работе по-новому завершена. Инструкцию о методике направят в Минюст. И после согласования включат зеленый свет для работы.

Обсуждали методику открыто, как и всю подготовку, на общественно-консультативном совете при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Здесь и представители Минздрава, и бизнеса. Главные опасения — успеют ли производители оформить все документы в срок, чтобы в январе лекарства не пропали из аптек.

Документы производитель подает в Минздрав, а просчитывать обоснованность цены будет МАРТ. Здесь заверяют: максимум 10 дней на расчет, и производители могут планировать объемы поставок на год с утвержденной ценой. Но это максимальные сроки, готовы и быстрее давать ответ. Социальная направленность документа получилась в сочетании с условиями работы, приемлемыми для бизнеса. Ведь он с таким подходам к определению предельных цен знаком. Работает так и с другими странами.

Менять отпускную цену производитель сможет только в исключительных случаях. И в зависимости от стоимости препарата, а чем дороже, тем оснований меньше. Но главное здесь — уровень инфляции и удорожание сырья и субстанций. Все, понятно, просчитают.

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