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Как не стать жертвой торговли людьми

15.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Учитывая возрастающую актуальность и значимость данной проблемы, особое внимание во всём мире уделяется борьбе с торговлей людьми, где немаловажная роль отводится профилактической работе с молодёжью по предупреждению торговли людьми.

Как не стать жертвой торговли людьми
Основная цель профилактической работы с учащимися – повышение их информированности о реальной обстановке в сфере торговли людьми, о жестокости любых форм эксплуатации и её последствиях для потерпевших, ознакомление с правилами безопасного выезда и пребывания за границей.

Анализируя особенности организации профилактической работы с учащимися по предупреждению торговли людьми, следует отметить, что в учреждениях образования ежегодно проводятся мероприятия, прописанные в государственной программе по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017 - 2019 годы.

Для повышения эффективности и результативности работы с детьми в сфере предупреждения торговли людьми необходима ориентация на интерактивные формы и методы обучения. Тренинги по принципу «равный обучает равного», ролевые игры, форум - театры, часы общения, интерактивные занятия, игры в учреждении образования проводят классные руководители совместно со специалистами СППС. В рамках проекта международной технической помощи «Укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми», реализуемого Представительством МОМ в Республике Беларусь и МВД Республики Беларусь, в школах города и района тренерами из Сморгонского районного отделения ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин» проводятся тренинги по обучению старшеклассников игре «Нет современному рабству!». Благодаря новой интересной форме подачи обучающего материала в виде настольной игры, ребята получают навык безопасного поведения за границей, узнают правила оформления документов и получают знания о телефонах горячей линии по безопасному выезду за границу.

В процессе проведения занятий широко используются различные методы и приёмы: упражнения-разминки и мини-тесты для вхождения в проблему, интерактивные игры и упражнения, ролевые игры и упражнения (например, ролевая игра «Собеседование», «Как сказать нет?»).

24 октября в государственном учреждении образования «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад-средняя школа» прошёл «День ответственного и безопасного поведения». В семинаре, который проходил на базе школы, приняли участие заместители по воспитательной работе школ города и района, социальные педагоги, психологи. Представители ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин» показали представителям школ свои интерактивные методы, которые они используют на тренингах.

30 октября учащиеся Кревской школы приняли участие в пресс-конференции "Работа за границей: миф или реальность?", которая проходила на базе Сморгонского социально-педагогического центра. Обсудили актуальные вопросы про работу и отдых за рубежом. Узнали, что такое безопасное поведение, телефоны горячей линии по безопасному выезду за границу, куда следует обратиться в случае получения необходимой помощи.

На тренингах ребята высказывают свое отношение к проблеме, а также оценивают сами тренинги, их эффективность. Им нравится обсуждать, высказываться, играть. Поэтому такие формы работы с учащимися и сотрудничество учреждений образования и общественных объединений только приветствуются и будут развиваться в нашем городе и районе.

Как не стать жертвой торговли людьми

Я.Э. ГОНЧАРИК, педагог-психолог ГУО «Учебно-педагогический комплекс Кревский ясли-сад-средняя школа».

 
 
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