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В Могилеве открылось почетное консульство Казахстана - "для укрепления сотрудничества"

15.11.2018 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве 14 ноября открыли почетное консульство Республики Казахстан. Основной его задачей будет налаживание торгово-экономического и межрегионального сотрудничества между двумя государствами, сообщает Могилевский облисполком.


Фото: Могилевский облисполком

Это второе почетное консульство Казахстана в стране — еще одно есть в Бресте. По словам чрезвычайного и полномочного посла Ермухамета Ертысбаева, Могилевская область — крупный партнер Казахстана.

— Мы сотрудничаем не только в мясной и молочной промышленности, машиностроении, но и других отраслях экономики. Побратимские связи установлены между Могилевской и Южно-Казахстанской областями, а город Семей и Могилев связывают партнерские отношения. Кроме того на территории региона сейчас проживает свыше 400 наших граждан, — сказал посол.

Почетным консулом Казахстана по Могилеву и Могилевской области назначен Сергей Демяшкевич. С 2005 года он имеет вид на жительство в Казахстане, живет в Минске. Является владельцем и директором компании ТОО Торговый дом «Керамин Астана», владельцем компании «Керамир» (Астана). С 2008 года — заместитель председателя и генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы.

Внешнеторговый оборот Могилевской области и Казахстана за 2018 год составил 82,8 млн долларов. Импорт из Казахстана в регион вырос примерно наполовину и составляет 14 млн долларов. Экспорт вырос на 57%, сказал на открытии председатель Могоблисполкома Владимир Доманевский.

— Мы торгуем не только продуктами питания. Хорошо представлена в Казахстане продукция «Бобруйскагромаша», «Белшины» и ряда других предприятий. В настоящее время в регионе действуют четыре субъекта хозяйствования с участием казахского капитала, — подчеркнул губернатор.

В связи с открытием почетного консульства до 1 января Могилевский облисполком разработает отдельный План мероприятий по развитию взаимоотношений с Казахстаном на 2019 год, сказал заместитель председателя комитета экономики облисполкома Павел Мариненко:

— Задача консульства — проанализировать товарно-сырьевые группы, планы межрегионального сотрудничества, чтобы внести конкретику на будущей год, а по его итогам получить хорошие результаты, кардинальные изменения в товарообороте.

Почетное консульство Казахстана открылось в бизнес-центре на проспекте Мира, 32, офис 104. Со вторника по четверг с 14.00 до 18.00 прием будет вести помощник почетного консула Екатерина Сарвирова.

Видео: ОНТ

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Это второе почетное консульство Казахстана в стране - еще одно есть в Бресте.
 
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