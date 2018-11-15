"Растерялась и расплакалась". Педагогу, которая рассказала о "музыкалке" без света, пришлось уволиться

Педагогу, которая сфотографировала, Гродно дети с сентября занимаются в классах без света — с фонариками">как дети занимаются без света в музыкальной школе под Гродно, в отделе культуры Гродненского райисполкома предложили уволиться по собственному желанию. Женщина заявление подписала, но говорит, что хочет работать в "музыкалке" и дальше. Подробности она рассказала TUT.BY.

Напомним, ученикам музыкальной школы в агрогородке Подлабенье приходится вот уже несколько месяцев подряд заниматься в помещении, где нет света. Преподаватели говорят, что проблему местная власть и районный отдел культуры пообещали решить буквально на днях, но пока дети на занятия ходят с фонариками.

Сфотографировала, как проходят занятия в темноте, учитель по сольфеджио Елена и передала снимки своим знакомым. Так фотографии появились в Сети.

Женщина говорит, что хотела просто привлечь внимание к проблеме.

— Я работаю в профессии с середины 90-х годов. И для меня просто удивительна вся эта ситуация с отсутствием света и с тем, что меня попросили «на выход» в середине учебного года. Я вряд ли найду быстро новое место работы. Да и моя деятельность здесь мне нравится, — говорит Елена и добавляет, что в отдел культуры ее вызвали сегодня, 15 ноября, с самого утра и сразу же предложили написать заявление по соглашению сторон. — Я растерялась и подписала. Потом расплакалась, а сейчас успокоилась и понимаю, что это место работы терять не хочу. С другой стороны, очень опасалась, что могут уволить по статье — но получилось вот так. Теперь не знаю, что с этим всем делать.

С ситуацией пообещал разобраться координатор гражданской инициативы «Гародня» Анатолий Мышкевич.

— Я собираюсь посетить отдел культуры, поговорить с начальством. Педагог не сделала ничего плохого, и поэтому эта вся ситуация выглядит несправедливой.

В отделе культуры Гродненского райисполкома уверяют, что педагогу давали указания проводить занятия по нотной грамоте в здании местной библиотеки, однако женщина парирует — там не всегда было место для юных музыкантов.