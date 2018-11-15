Мужчина из Чечерского района три года пытался взыскать с сельхозпредпрития ущерб за случайно забитого там его быка — и, расстроенный, пошел к прокурору области. Тот помог. Подробности рассказывает Генпрокуратура.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

История начиналась так: у мужчины был бык. В один из дней три года назад он по дороге на пастбище вырвался из рук жены и убежал. Через брешь в заборе фермы пробрался на территорию сельхозпредприятия — и там прибился к местному стаду.

В тот же день быка забили «для нужд столовой». Мужчина, узнав об этом, возмутился: на животном не было клейма этого предприятия — и сотрудники, мол, должны были это видеть и не забивать чужое животное.

Он обратился с заявлением в правоохранительные органы, и СК возбудил уголовное дело о краже — но впоследствии закрыл его в связи с отсутствием состава преступления: в действиях сотрудников сельхозпредприятия, мол, отсутствовал корыстный умысел.

Мужчина потребовал от фермы компенсировать ему причиненный ущерб — но предприятие три года отказывалось это делать: на многочисленные обращения ему давали противоречивые формальные ответы. При этом ревизия на ферме подтвердила излишки поголовья крупного рогатого скота.

Бывший хозяин убитого быка отчаялся — и пошел на прием к прокурору Гомельской области Виктору Морозову. Тот изучил материалы дела и поручил прокурору Чечерского района заявить в суд иск о возмещении мужчине материального ущерба, тот же выставил предпритию еще и иск о возмещении ему и морального вреда.

Суд иски удовлетворил — и с сельхозпредприятия в пользу мужчины взыскали 649 рублей материального ущерба и 1 тыс. рублей компенсации морального вреда.