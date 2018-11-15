Лоевчанам о порядке подтверждения занятости и учёбы за границей

В соответствии с Декретом «О содействии занятости» граждане Беларуси, работающие или получающие образование в дневной форме за границей, при предъявлении подтверждающих документов не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике и оплачивающих услуги с возмещением затрат. Какие подтверждающие доку-менты для этого необходимы, разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.

«Указанным категориям граждан необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме. Для работающих за границей такими доку-ментами могут быть копия трудового договора (контракта); копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности; копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности. Обучающиеся могут предоставить справку из учреждения образования; копии договора на оказание образовательных услуг или иных документов, подтверждающих факт обучения», — отметили в Мин-труда и соцзащиты.

Документы должны быть предоставлены с официальным переводом на русский или белорусский язык — то есть он должен быть заверен организацией, наделённой правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны (нотариально; апостилем; иной существующей формой заверения официального перевода документов).

Предоставить документы в комиссию возможно в форматах pdf, jpg, jpeg, png посредством электронной почты (в этом случае размер файла не должен превышать 5 Мб), обычной почтовой связи либо через личное обращение. Все адреса и контакты указаны на официальных сайтах районных, городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах.

«Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут сформированы к 1 февраля 2019 года. И мы просим предоставлять в комиссии подтверждающие занятость документы до 21 января 2019 года. За-тем списки будут формироваться ежеквартально, поэтому в дальнейшем направлять документы рекомендуется до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 января», — добавили в министерстве.

Предоставив документы, человеку не нужно каждый квартал подтверждать свою работу или учёбу за границей. Период, в течение которого гражданин признаётся занятым в экономике, определяется комиссией на основании предоставленных документов.

Вопросы по реализации декрета (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих занятость, определение трудной жизненной ситуации и другое) можно адресовать в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации.

По материалам БелТА.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лоевчанам о порядке подтверждения занятости и учёбы за границей В соответствии с Декретом «О содействии занятости» граждане Беларуси, работающие или получающие образование в дневной форме за границей, при предъявлении...