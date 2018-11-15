﻿ Лоевчанам о порядке подтверждения занятости и учёбы за границей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лоевчанам о порядке подтверждения занятости и учёбы за границей

16.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Лоевчанам о порядке подтверждения занятости и учёбы за границейВ соответствии с Декретом «О содействии занятости» граждане Беларуси, работающие или получающие образование в дневной форме за границей, при предъявлении подтверждающих документов не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике и оплачивающих услуги с возмещением затрат. Какие подтверждающие доку-менты для этого необходимы, разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.
«Указанным категориям граждан необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме. Для работающих за границей такими доку-ментами могут быть копия трудового договора (контракта); копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности; копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности. Обучающиеся могут предоставить справку из учреждения образования; копии договора на оказание образовательных услуг или иных документов, подтверждающих факт обучения», — отметили в Мин-труда и соцзащиты.
Документы должны быть предоставлены с официальным переводом на русский или белорусский язык — то есть он должен быть заверен организацией, наделённой правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны (нотариально; апостилем; иной существующей формой заверения официального перевода документов).
Предоставить документы в комиссию возможно в форматах pdf, jpg, jpeg, png посредством электронной почты (в этом случае размер файла не должен превышать 5 Мб), обычной почтовой связи либо через личное обращение. Все адреса и контакты указаны на официальных сайтах районных, городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах.
«Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут сформированы к 1 февраля 2019 года. И мы просим предоставлять в комиссии подтверждающие занятость документы до 21 января 2019 года. За-тем списки будут формироваться ежеквартально, поэтому в дальнейшем направлять документы рекомендуется до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 января», — добавили в министерстве.
Предоставив документы, человеку не нужно каждый квартал подтверждать свою работу или учёбу за границей. Период, в течение которого гражданин признаётся занятым в экономике, определяется комиссией на основании предоставленных документов.
Вопросы по реализации декрета (разъяснения, предоставление документов, подтверждающих занятость, определение трудной жизненной ситуации и другое) можно адресовать в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации.
По материалам БелТА.

 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с Декретом «О содействии занятости» граждане Беларуси, работающие или получающие образование в дневной форме за границей, при предъявлении...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Колыме. Как живет белорусская деревня Денисенки, куда можно доехать только через Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика