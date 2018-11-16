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Милиция задержала 42-летнего жителя Каменецкого района, который угрожал соседям ружьем
16.11.2018 23:25 — Новости Общества | Tut.by
16 ноября в Каменецком районе задержали
Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в лесу. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, ведутся поиски ружья, которым он угрожал односельчанам.
Напомним, вечером 8 ноября Сергей Новик с гладкоствольным охотничьим ружьем вошел в дом к односельчанке, угрожал ей убийством и дважды выстрелил.
Затем в 23.05 он зашел в соседний дом к знакомому и приставил ему к голове ружье, угрожая убить. После этого мужчина скрылся с ружьем.
В отношении него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.
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Мужчину задержали, но ружье не нашли.
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