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Милиция задержала 42-летнего жителя Каменецкого района, который угрожал соседям ружьем

16.11.2018 23:25 — Новости Общества | Tut.by  
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16 ноября в Каменецком районе задержали 42-летнего Сергея Новика, который угрожал односельчанам ружьем, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.


Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в лесу. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, ведутся поиски ружья, которым он угрожал односельчанам.

Напомним, вечером 8 ноября Сергей Новик с гладкоствольным охотничьим ружьем вошел в дом к односельчанке, угрожал ей убийством и дважды выстрелил.

Затем в 23.05 он зашел в соседний дом к знакомому и приставил ему к голове ружье, угрожая убить. После этого мужчина скрылся с ружьем.

В отношении него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.

 
 
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