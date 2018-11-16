Милиция задержала 42-летнего жителя Каменецкого района, который угрожал соседям ружьем

16 ноября в Каменецком районе задержали 42-летнего Сергея Новика , который угрожал односельчанам ружьем, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.





Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в лесу. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, ведутся поиски ружья, которым он угрожал односельчанам.

Напомним, вечером 8 ноября Сергей Новик с гладкоствольным охотничьим ружьем вошел в дом к односельчанке, угрожал ей убийством и дважды выстрелил.

Затем в 23.05 он зашел в соседний дом к знакомому и приставил ему к голове ружье, угрожая убить. После этого мужчина скрылся с ружьем.

В отношении него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.