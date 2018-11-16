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В Гомеле мужчина подбежал к гулявшей с собакой женщине и ударил ее. Возбуждено уголовное дело

17.11.2018 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении мужчины, который напал на женщину с собакой в Гомеле, 16 ноября возбудили уголовное дело. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, дело возбуждено по части 1 статьи 339 УК (хулиганство).

Как сообщалось, в центре Гомеля, на аллее проспекта Победы, неизвестный напал на женщину с собакой. Инцидент, свидетелями которого стали корреспонденты БелаПАН, произошел 23 сентября в 18.30.

Мужчина средних лет подбежал сзади к жительнице Гомеля, прогуливавшейся со шнауцером, ударил ее кулаком в спину и с криком «Нечего здесь с собаками гулять!» побежал назад.

Через несколько секунд, увидев другую собаку, без хозяина, он молча погнался за ней и преследовал, пока та не оторвалась от него. После этого мужчина скрылся в близлежащих дворах.

Попытка одного из корреспондентов БелаПАН найти нападавшего по горячим следам не увенчалась успехом, и он обратился к появившемуся вскоре милицейскому патрулю.

Пострадавшая описала правоохранителям случившееся, отметив, что с мужчиной она не знакома и ей теперь страшно выходить на улицу с собакой, так как живет неподалеку от места происшествия.

На место инцидента прибыл муж потерпевшей, и вместе с милицией начались розыски нападавшего. Его удалось найти вскоре тут же, на аллее проспекта Победы. Мужчина был доставлен в милицию, вразумительно свои действия он объяснить не мог.

«Меня несколько раз в милицию вызывали на опросы. Спрашивали в том числе — может, моя собачка опорожнялась там, на аллее? Я продемонстрировала пакетики, которые я всегда ношу с собой на такой случай, и всегда убираю за собакой. После того инцидента страшно было выходить на аллею. Одна моя знакомая там же выгуливает собаку, и рассказала, что два года назад подобный случай произошел с ней — подошел агрессивный мужчина и тоже что-то бурчал про собак, которые не должны тут гулять. По приметам он похож на того, который напал на меня», — прокомментировала БелаПАН потерпевшая.

По неофициальной информации, нападавший работает в ГГУ им. Ф.Скорины. Его должность не связана с преподаванием.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина средних лет подбежал сзади к жительнице Гомеля, прогуливавшейся со шнауцером, ударил ее кулаком в спину и с криком "Нечего здесь с собаками гулять!" побежал...
 
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