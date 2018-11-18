Прочно стоять на земле

РУП «Белоруснефть-Особино» на сегодняшний день является многоотраслевым предприятием сельскохозяйственного направления и крупнейшим валообразующим производителем мяса птицы на Гомельщине. А высокое качество и отменный вкус продукции бренда «Смачная птушка» пользуется популярностью не только в Беларуси, но и за ее пределами. О том, насколько плодотворным для предприятия стал нынешний год, о видах на день завтрашний рассказывает исполняющий обязанности директора Евгений Лукомский.





– Из наиболее значимых результатов года хочется отметить запуск в технологический процесс выращивания площадки по содержанию цыплят-бройлеров в Ветковском районе. Прошлой осенью мы получили этот актив – 24 птичника с клеточным содержанием птицы. Сегодня на площадке производится порядка 1500 тонн продукции выращивания в месяц. Производственный объект укомплектован необходимым штатом рабочих и специалистов, вспомогательным оборудованием, необходимым для процесса выращивания птицы. На доставке птицы заняты специализированные прицепы на автомобильном шасси, способные перевозить 5 тысяч голов за рейс. За счет увеличения объема производства более эффективно используются мощности убойного цеха, на убой ежемесячно поступает порядка 1 млн. 800 тыс. голов.

Весьма значимым событием для предприятия стал и ввод в эксплуатацию 2-й очереди реконструкции комбината хлебопродуктов. В июне заработала немецкая линия «Amandus Каhl» по производству комбикормов производительностью 20 тонн в час. Это позволило нам обеспечить себя кормами собственного производства, причем более высокого качества, что, несомненно, в лучшую сторону отразилось на технологических параметрах выращивания птицы. Хорошие результаты и по издержкам на производство комбикормов. Мы не только снизили себестоимость кормовой единицы, но и достигли эффективности при расходе корма за счет гранулирования.

Сейчас в завершающей фазе 1-я очередь реконструкции. Она предусматривает запуск линии по производству предстартерных комбикормов для кормления цыплят в первые дни выращивания мощностью 5 тонн в час, а также линии премиксов разных марок производительностью 12 тысяч тонн в год. Отмечу, такой линии в Гомельской области нет. Для своих нужд мы закупаем премиксы на других предприятиях, что отрицательно сказывается на себестоимости продукции. Уже завершен монтаж технологического оборудования, ведутся электромонтажные и отделочные работы. С третьей декады ноября планируем начать пусконаладку оборудования. Внедрение линии премиксов обеспечит нас этим важным видом продукции, позволит получить дополнительную прибыль от реализации объемов на сторону.

За январь-октябрь произведено мяса птицы (в живом весе) почти 37 тысяч тонн, что составляет 102,1% к плану. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было произведено 28 562 тонны мяса птицы.

По итогам года планируется произвести 44 270 тонн мяса птицы. Приведу и несколько цифр по итогам работы в других направлениях деятельности. Так, комбинат хлебопродуктов принял для производства своей продукции 76,5 тыс. тонн зерна. Почти 66 тыс. тонн зерна просушено на зерносушильных комплексах. Напряженно проходила уборочная. Неблагоприятные погодные условия привели, как и в целом по стране, к потере части урожая зерновых, но несмотря на это, общий намолот (зерновые и кукуруза) составил более 38 тысяч тонн при средней урожайности 47,2 ц/га. На полях во время уборочной трудились 15 экипажей комбайнеров, 9 из них смогли перешагнуть 1000-тонную отметку.

Успех работы предприятия определяется работающими на нем людьми. Особый показатель – семейные трудовые династии, в которых опыт, навыки, мастерство передаются из поколения в поколение. История каждой такой семьи – это история РУП «Белоруснефть-Особино». Сегодня мы расскажем историю семьи Якушевых.





Сергей и Жанна работают на фабрике операторами бройлерного цеха. Правда, Сергей – с 1991 года, а его жена Жанна – с 2001-го. Глядя на эту красивую семейную пару, никогда не скажешь, что полгода назад они стали бабушкой и дедушкой замечательного мальчугана Богдана. Их младший сын пока учится в школе, а вот дочери Алла и Анастасия уже стали продолжателями трудовой династии. Анастасия – ветврач. В свои 21 с небольшим она успела окончить Речицкий аграрный колледж, выйти замуж, родить сына и сейчас, находясь в отпуске по уходу за ребенком, одновременно учится заочно на третьем курсе Витебской ветеринарной академии. Старшая Алла – молодой специалист, бригадир производственной бригады в птицеводстве. 21 ноября исполнится ровно год, как она пришла работать на предприятие после окончания Речицкого аграрного колледжа и Витебской ветеринарной академии по специальности «зоотехния».

Сегодня все члены большой и дружной семьи Якушевых-Зылевых живут вместе в одном доме, который получили родители от предприятия в 2007 году после рождения третьего ребенка. И девочки не теряют надежды со временем обзавестись своим жильем, поскольку расставаться с малой родиной не собираются. Наоборот, Алла после окончания академии, получив распределение в столицу, проработала там всего лишь полгода и вернулась домой, на родную фабрику.

– Нам здесь комфортно, – признается Жанна, – мы буквально сроднились с предприятием. Ведь и моя мама здесь работала, и вообще, практически вся наша семья тут либо трудится, либо трудилась когда-то. Да и зять тоже здесь. Скажу больше: каждый раз, проходя медкомиссию, переживаем, а вдруг не пройдем? Где еще можно найти такие условия труда и быта, стабильную достойную заработную плату и социальные гарантии? И в санаторий можно приобрести путевку за полцены, и в цирк, и на концерты. Было бы желание.

Представители трудовых династий по праву считаются самыми надежными работниками на предприятии. Их отличает профессионализм и особенный подход к делу. Ведь связанные родственными узами родители, дети, внуки стараются не подводить друг друга, быть всегда «на высоте», держать марку фамилии и ставшего родным предприятия.

Труд комбайнера – тяжелый, но благородный. Успех дается нелегко и сопутствует только тем, кто работает слаженно, с полной отдачей. Например, так, как семейный экипаж Сергея и Юрия Кубриков.





Отец и сын стабильно из года в год намолачивают на своем 18-летнем «CASE CF-80» по тысяче тонн зерна. Последние 2 сезона Сергей Владимирович уступил место комбайнера Юрию, а сам стал у него помощником, ведь нет крепче опоры, чем отцовское плечо. Старший Кубрик трудится в сельском хозяйстве с 1986 года. Начинал еще в Морозовичах. Приходилось и на гусеничном тракторе, и на старенькой «Ниве СК-5» поработать. Так что есть с чем сравнивать. Сегодня отец не скрывает гордости за сына, который, решив пойти по его стопам, неизменно демонстрирует трудовые успехи. В чем секрет? Возможно ему просто нравится работать на земле. А может, не хочет подвести отца, соратников, предприятие, на котором трудится.

Вы заметили, что с годами слабый пол все чаще можно увидеть и в органах власти, и в руководстве крупных предприятий и заводов? РУП «Белоруснефть-особино» не исключение.





Заместитель директора по промышленному производству Светлана Хадкевич пришла на предприятие в 2010 году. До этого работала начальником комбикормового производства ОАО «Калинковичихлебопродукт», куда была направлена после окончания в 1998 году Молодечненского политехникума. Впоследствии в 2006-м она окончила Могилевский государственный университет продовольствия, а в 2010-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В целом ее деятельность в области хлебопродуктов насчитывает уже 21 год. За этот период она прошла все ступеньки карьерной лестницы, начиная от оператора по переработке зерна.

– Не скажу, что всё и сразу мне давалось легко. Но я доказала, что руководить технически сложным производством, на котором трудятся несколько сот человек, по силам женщине, даже если она блондинка (улыбается – прим. автора). Но мы быстро нашли взаимопонимание с коллективом, и сегодня, спустя почти 9 лет, я могу с уверенностью сказать: у меня отличная команда. Производство у нас специфическое, поэтому текучки кадров практически нет. Как правило, люди здесь работают долго и расставаться с рабочим местом не спешат. Требования у меня разумные, ничего сверхъестественного не прошу, но если поставила сроки, то срывов в работе не допущу, – рассказывает Светлана.

Кстати, родом наша героиня из деревни Сураж Ивьевского района Гродненской области. Она мечтала стать учителем математики, но случай привел её в Молодечненский политехникум, который в свое время окончил ее отец. А самое главное, сегодня она нисколько не жалеет о выборе профессии:

– Я безумно люблю свою работу. Почему? Потому что вижу результат и получаю удовлетворение от процесса и плодов трудов своих. Наверное, если бы пришлось всё начинать сначала, я бы, не раздумывая, повторила свой путь.

Сегодня Светлана – высококлассный специалист, грамотный современный руководитель, интересная, красивая, уверенная в себе женщина и любящая мать.

– Мой сын – это моя гордость, – делится женщина. – Сейчас он учится на первом курсе юридического факультета Краковского государственного университета. Это сугубо его выбор. Я по примеру своих родителей, которые в свое время также предоставили мне полную свободу выбора, стараюсь быть ему опорой. Я ему доверяю, а точнее, верю в него.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.