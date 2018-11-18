Фоторепортаж Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.
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Фоторепортаж Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.
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Передовиков агропромышленного комплекса чествовали в агрогородке Тупичино Костюковичского района
19.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны
Фоторепортаж Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.
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Фоторепортаж Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.
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