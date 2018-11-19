Костюковичский район посетила правнучка первых владельцев аптеки нашего города

Костюковичский район посетила правнучка первого провизора местечка Костюковичи – Семена Раймундовича Пиотровского и владелицы аптеки Александры Александровны Пиотровской.
Евгения Викторовна Стеблина побывала в центральной районной аптеке № 24 и в районном краеведческом музее. Женщина поделилась воспоминаниями о своем необыкновенном роде и презентовала костюковчанам книгу «Веков связующие нити». Мероприятие прошло в рамках 100-летия Государственной аптечной сети Могилевщины.
Подробности читайте в районной газете.
Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ
и Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.
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Костюковичский район посетила правнучка первого провизора местечка Костюковичи – Семена Раймундовича Пиотровского и владелицы аптеки Александры Александровны...