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Гродненская "королева тверка" Оля Лета переехала в Минск, вернулась в танцы и думает запеть

21.11.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Популярная гродненская танцовщица Оля Лета решила продолжить танцевальную карьеру в Минске. Напомним, недавно хореограф закрыла свою студию в Гродно, всерьез занялась бизнесом и объявила о переезде в Москву. Все изменилось в последний момент. И хотя проект «Queens» с Николаем Басковым закрыт, Оля не оставила вокал. В настоящий момент девушка совершенствует свои вокальные данные в белорусской столице и готовится в успеху в качестве певицы. Сайт Гродно 015.BY поговорил с местной королевой тверка об очередных крутых поворотах в ее жизни.


— Как случилось, что вы переехали в Минск и решили вновь заняться хореографией?

— Изначально я уезжала в Москву, но в последний день по своим обстоятельствам сменила направление. Решила, раз уж собралась куда-то переезжать, то нужно переезжать. На это я была настроена в любом случае. В Гродно мне стало скучно. Мое присутствие там потеряло смысл: студии нет, реализовывать себя в сетевом бизнесе можно из любой точки. Минск оказался самым близким и удобным вариантом. Адаптации к столице не было. Меня там все знают. Я неоднократно приезжала в Минск с мастер-классами. Сразу же по приезду 5 танцевальных студий предложили работу хореографа. Я согласилась… Для меня самой это поддержание физической формы и настроения, дополнительная творческая реализация. Поэтому я решила продлить свою танцевальную карьеру как хобби, которое приносит удовольствие и деньги.

— Не боитесь померкнуть на фоне минских танцоров?

— Я в себе абсолютно уверена: в своем уровне, энергетике, профессионализме. Люди с моих занятий уходят счастливые: не просто поделали упражнения, потанцевали, а эмоционально заряженные. Прекрасно, что есть люди, которые ходят ко мне и которым это нравится. Я наслаждаюсь жизнью и тем, что могу просто заниматься любимыми делами: снимать видео-ролики, участвовать в фотосессиях, заниматься бизнесом и радоваться свободе.


С переездом в Минск на первое место вышла творческая реализация. И это даже не танцы, а вокал. У меня в жизни все настолько непредсказуемо. Я снова задумалась о творческом будущем. Возможно, стану петь, записывать альбомы и гастролировать с концертами… Сейчас я улучшаю свою вокальную технику, чтобы приступить к записи песен. Шоу-балет из моих учениц уже есть.

К слову, «Dance Studio Olia Leta» в Гродно все еще не продана. Ее владелица планирует возобновить там занятия и нанять новых тренеров.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Популярная гродненская танцовщица Оля Лета решила продолжить танцевальную карьеру в Минске. Напомним, недавно хореограф закрыла свою студию в Гродно, всерьез...
 
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