Сотрудники учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, сотрудники РОВД, органов местной власти, представители общественных организаций – члены совета – планировали мероприятия кампании «16 дней активных действий противодействия насилию в отношении женщин».

Кампания начнётся 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и закончится 10 декабря, в День прав человека.

Основная цель кампании, проводимой в нашем городе, – привлечение внимания общественности к данной проблеме.