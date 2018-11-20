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16 дней активных действий противодействия насилию в отношении женщин
21.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
14 ноября в УТЦСОН «Тёплый дом» состоялась рабочая встреча межведомственного совета, координирующего взаимодействие заинтересованных организаций по предотвращению домашнего насилия и оказанию помощи пострадавшим от него.
Сотрудники учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, сотрудники РОВД, органов местной власти, представители общественных организаций – члены совета – планировали мероприятия кампании «16 дней активных действий противодействия насилию в отношении женщин».
Кампания начнётся 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и закончится 10 декабря, в День прав человека.
Консультации можно получить по телефону: 3-58-13.
Юлия ШПАКОВСКАЯ, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».
Фото Татьяны ЧЕРНЯВСКОЙ.
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14 ноября в УТЦСОН «Тёплый дом» состоялась рабочая встреча межведомственного совета, координирующего взаимодействие заинтересованных организаций по...
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