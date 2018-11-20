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16 дней активных действий противодействия насилию в отношении женщин

21.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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14 ноября в УТЦСОН «Тёплый дом» состоялась рабочая встреча межведомственного совета, координирующего взаимодействие заинтересованных организаций по предотвращению домашнего насилия и оказанию помощи пострадавшим от него.

16 дней активных действий противодействия насилию в отношении женщин

Сотрудники учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, сотрудники РОВД, органов местной власти, представители общественных организаций – члены совета – планировали мероприятия кампании «16 дней активных действий противодействия насилию в отношении женщин».

Кампания начнётся 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и закончится 10 декабря, в День прав человека.

Основная цель кампании, проводимой в нашем городе, – привлечение внимания общественности к данной проблеме. 

В предполагаемых мероприятиях члены межведомственного совета и сотрудники заинтересованных организаций будут рассказывать о функционировании «кризисной» комнаты, где пострадавшие могут на некоторое время укрыться от агрессора, об организациях, где можно получить помощь и поддержку в случае, если в семье бывают случаи не только избиения, но и оскорбления, унижения, лишения денег.

Консультации можно получить по телефону: 3-58-13.

16 дней активных действий противодействия насилию в отношении женщин

16 дней активных действий противодействия насилию в отношении женщин

Юлия ШПАКОВСКАЯ, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».

Фото Татьяны ЧЕРНЯВСКОЙ.

 
 
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14 ноября в УТЦСОН «Тёплый дом» состоялась рабочая встреча межведомственного совета, координирующего взаимодействие заинтересованных организаций по...
 
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