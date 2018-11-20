Спасибо, ветеран! Активисты «Белой Руси» и «БРСМ» в рамках одноимённой акции встретились с Евгением Далецким

В преддверии 75-летия освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков районная организация республиканского общественного объединения «Белая Русь» совместно с районным комитетом общественного объединения «БРСМ» провела акцию «Спасибо, ветеран!».

В рамках акции председатель РО ОО «Белая Русь» Ирина Палубец, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулёва, секретарь первичной организации «Белая Русь» гимназии Оксана Гавриленко и учащиеся посетили в центральной районной больнице ветерана Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда, Почетного гражданина г. Буда-Кошелево Евгения Далецкого, вручив памятные подарки и продуктовые наборы.









