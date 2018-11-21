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В Лельчицком районе мужчина стрелял в женщину ради "возобновления отношений"

22.11.2018 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Лельчицкого района возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством, хотя потерпевшая просила не привлекать к ответственности стрелявшего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Жительница деревни Марковское Лельчицкого района Гомельской области написала в милицию заявление о том, что ее брошенный любовник стрелял по ней из пистолета, заставляя возобновить отношения. Но потом забрала заявление, опасаясь мести с его стороны. Милиция приостановила проверку по ее заявлению.

«Было установлено, что в деревне Марковское, недалеко от магазина, нетрезвый мужчина словесно, а также при помощи пневматического пистолета угрожал женщине убийством. Именно таким образом мужчина склонял ее к продолжению с ним личных отношений. В подтверждение своих угроз он произвел не менее трех выстрелов у нее над плечом. Потерпевшая в тот момент опасалась за свою жизнь и здоровье. Полагала, что выстрелы произведены из боевого оружия», — рассказали в прокуратуре.

Также выяснилось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 186 Уголовного кодекса Беларуси. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

 
 
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Жительница деревни Марковское написала в милицию заявление о том, что ее брошенный любовник стрелял по ней из пистолета, заставляя возобновить отношения. Но потом...
 
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