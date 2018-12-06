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База данных не занятого в экономике населения. Что это?

07.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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С 1 декабря для белорусов на Едином портале электронных услуг доступна база данных не занятого в экономике населения.

База данных не занятого в экономике населения. Что это?

Иван РОМАНОВИЧ.

В эфире телеканала «Беларусь 1» на минувшей неделе Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич сообщила, что к моменту запуска базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в нее включены данные около 500 тыс. человек. По ее словам, в базу вносится такая информация о не занятых в экономике трудоспособных гражданах, как Ф. И. О., дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. База будет ежеквартально обновляться. Кто отработал хотя бы один день в квартале, будет исключаться из нее, а кто уволился и не устроился на работу в течение определенного времени, наоборот, будет включен в эту базу.

Председатель районного Совета депутатов Иван Романович, который возглавляет районную комиссию по координации работы по содействию занятости населения, пояснил нам, что узнать, есть ли ты в этом списке или нет, можно на Едином портале электронных услуг. Правда, эта информация личная.

- Для этого надо будет получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор - логин и пароль. Они нужны для входа в личный электронный кабинет на Едином портале электронных услуг. Для получения бесплатных логина и пароля необходимо обратиться в службу «Одно окно» Сморгонского райисполкома (ул. Ленина, 5) или в Национальном центре электронных услуг в Минске, - пояснил Иван Романович.

Также председатель комиссии уточнил, что узнать эту информацию можно, обратившись в комиссию по координации работы по содействию занятости населения (письменно или по телефону). На сайте райисполкома есть баннер «Декрет №3», где размещена вся информация о работе комиссии и документах, которые необходимо представлять даже тем, кто находится и работает за границей. Иван Романович не исключает, что существуют ситуации, когда человек ошибочно включен в базу не занятых в экономике людей. В этом случае он может прийти на заседание комиссии, которая собирается в информационном зале (1-й этаж здания центра занятости: ул. Гагарина, 9) в первый и третий вторник месяца в 14.30, или отправить письмо (в том числе электронное) с документами, подтверждающими занятость, согласно алгоритму действия, размещенного на сайте райисполкома.

Есть причины, по которым гражданин пока не трудоустроен. От болезни, до тяжелой жизненной ситуации. Эти моменты также учитываются комиссией. В таких случаях она может освободить его от оплаты за жилищно-коммунальные услуги по повышенным тарифам.

- С середины февраля следующего года люди начнут получать жировки. Человек, попавший в списки на полное возмещение услуг, увидит информацию о том, что оплата по подогреву воды с 1 января 2019 начислена по полной стоимости, - пояснил Иван Романович.

Однако есть те, кто сознательно не желает трудоустроиться. Ведь кроме работы на предприятиях можно регистрироваться ремесленником, предпринимателем, оформить себе самозанятость без регистрации ИП.

Во вторник, 4 декабря, состоялось очередное заседание районной комиссии по координации работы по содействию занятости населения. На прием пришли 13 человек. Среди них две женщины. Примечательно, что несколько человек, обнаружив себя в списках не занятого в экономике населения, пришли на заседание, чтобы предоставить комиссии документы о своем официальном трудоустройстве за границей.

Справка

Адрес комиссии по координации работы по содействию занятости населения: 231042, г. Сморгонь, ул. Гагарина, 9.

Электронная почта: soc@smorgon.gov.by.

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (для подачи заявлений); суббота, воскресенье – выходной.

График работы комиссии: 1-й и 3-й вторник каждого месяца с 14.30 (информационный зал в здании центра занятости (ул. Гагарина, 9, 1-й этаж).

Контактные данные: http://smorgon.gov.by/ru/decret_employment/

Алла Владимировна Добриян - главный специалист отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского районного исполнительного комитета, секретарь комиссии (3-21-26).

Иван Иванович Романович - председатель Сморгонского районного Совета депутатов, председатель комиссии (3-76-08).

Геннадий Павлович Бычко - заместитель председателя Сморгонского районного исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии (3-76-02).

Сергей ЮРЕВИЧ. Фото автора

 

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 декабря для белорусов на Едином портале электронных услуг доступна база данных не занятого в экономике населения.
 
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