В Минске 8 декабря был задержан актер театра Fortinbras, один из участников акции, в поддержку ЛГБТ-сообщества, которая прошла 6 декабря, сообщает правозащитный сайт spring96.org .



Активист был доставлен в Центральный РУВД. По предварительной информации его обвиняют по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).



После составления протокола активист был доставлен в столичный Центр изоляции правонарушителей. Предполагается, что в понедельник, 10 декабря, состоится рассмотрение его административного дела в суде Центрального района.



Позже стало известно, что еще одному активисту, который принимал участие в акции, позвонили с неизвестного номера и пригласили в РОВД.



6 декабря Свободный театр опубликовал в своем «Фейсбуке» видео акции «Деконструкция милиционера», которая прошла в 6 декабря в Минске. Студенты актерской студии в мундирах с погонами цвета радужного флага задерживали людей за «несоразмеренное настроение», задавали им вопросы об улыбке, танцевали и раздавали свистки: «Дуйте в них каждый раз, когда видите печального человека», - говорили они прохожим.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан актер, участвовавший в акции в поддержку ЛГБТ В Минске 8 декабря был задержан актер театра Fortinbras, один из участников акции, в поддержку ЛГБТ-сообщества, которая прошла 6 декабря, сообщает правозащитный сайт...