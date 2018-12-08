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В Минске задержан актер, участвовавший в акции в поддержку ЛГБТ

09.12.2018 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске 8 декабря был задержан актер театра Fortinbras, один из участников акции, в поддержку ЛГБТ-сообщества, которая прошла 6 декабря, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Активист был доставлен в Центральный РУВД. По предварительной информации его обвиняют по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 

После составления протокола активист был доставлен в столичный Центр изоляции правонарушителей. Предполагается, что в понедельник, 10 декабря, состоится рассмотрение его административного дела в суде Центрального района.

Позже стало известно, что еще одному активисту, который принимал участие в акции, позвонили с неизвестного номера и пригласили в РОВД.

6 декабря Свободный театр опубликовал в своем «Фейсбуке» видео акции «Деконструкция милиционера», которая прошла в 6 декабря в Минске. Студенты актерской студии в мундирах с погонами цвета радужного флага задерживали людей за «несоразмеренное настроение», задавали им вопросы об улыбке, танцевали и раздавали свистки: «Дуйте в них каждый раз, когда видите печального человека», - говорили они прохожим.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 8 декабря был задержан актер театра Fortinbras, один из участников акции, в поддержку ЛГБТ-сообщества, которая прошла 6 декабря, сообщает правозащитный сайт...
 
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