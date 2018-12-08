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В Минске задержан актер, участвовавший в акции в поддержку ЛГБТ
09.12.2018 11:35 — Новости Общества | Tut.by
В Минске 8 декабря был задержан актер театра Fortinbras, один из участников акции, в поддержку ЛГБТ-сообщества, которая прошла 6 декабря, сообщает правозащитный сайт
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В Минске 8 декабря был задержан актер театра Fortinbras, один из участников акции, в поддержку ЛГБТ-сообщества, которая прошла 6 декабря, сообщает правозащитный сайт...
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