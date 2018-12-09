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Главного патологоанатома Минздрава будут судить за взятки на 180 тысяч долларов, он признал вину
10.12.2018 12:49 — Новости Общества | Tut.by
За получение взяток на общую сумму более 390 тысяч рублей будут судить бывшего главу Городского клинического патологоанатомического бюро. По версии следствия, он получал откаты от поставщиков ритуальных принадлежностей и услуг. Об этом
Мужчину
По данным следствия, фигурант на протяжении 16 лет, с января 2002 года, получал взятки от представителей фирм и предпринимателей.
«За возможность поставлять патологоанатомическому бюро производимую ими продукцию (гробы, деревянные кресты и прочее) для последующей реализации через магазин ритуальных принадлежностей учреждения либо оказывать услуги по перевозке тел умерших к местам захоронения», — рассказали в СК.
Подозревают, что размер откатов составлял 10% от стоимости товара, а "тариф" за перевозку тел по 100 долларов за одну машину.
Видео: МВД
Следствие также считает, что фигурант получал деньги от санитаров морга за продление и заключение трудовых контрактов, за предоставление возможности оказывать гражданам платные ритуальные услуги и прочее. За это ему полагалось 10% от зарплаты работников.
Есть также эпизод о заключении договора с директором фирмы на аренду помещения бюро под магазин ритуальных услуг. Начальник, согласно обвинению, требовал денег за продление договоренностей, но впоследствии предприниматель перестал платить и потерял место.
«В ходе расследования было установлено 24 эпизода (…). Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 390 тысяч белорусских рублей», — рассказали в Следственном комитете.
Сообщается, что мужчина полностью признал вину. В ходе расследования он заплатил в бюджет всю предполагаемую сумму преступного дохода.
Мужчина под стражей, его действия квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Ему грозит от 5 до 15 лет заключения.
Кроме того, в адрес Комитета по здравоохранению Мингорисполкома внесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления.
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По версии следствия, он получал откаты от поставщиков ритуальных принадлежностей и услуг.
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