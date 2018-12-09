Главного патологоанатома Минздрава будут судить за взятки на 180 тысяч долларов, он признал вину

За получение взяток на общую сумму более 390 тысяч рублей будут судить бывшего главу Городского клинического патологоанатомического бюро. По версии следствия, он получал откаты от поставщиков ритуальных принадлежностей и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Мужчину задержали в июне 2018-го на рабочем месте при получении взятки, сообщал ГУБОПиК МВД. В наручниках оказался руководитель Городского патологоанатомического бюро Аркадий Пучков, он же являлся главным патологоанатомом Минздрава.

По данным следствия, фигурант на протяжении 16 лет, с января 2002 года, получал взятки от представителей фирм и предпринимателей.

«За возможность поставлять патологоанатомическому бюро производимую ими продукцию (гробы, деревянные кресты и прочее) для последующей реализации через магазин ритуальных принадлежностей учреждения либо оказывать услуги по перевозке тел умерших к местам захоронения», — рассказали в СК.

Подозревают, что размер откатов составлял 10% от стоимости товара, а "тариф" за перевозку тел по 100 долларов за одну машину.

Видео: МВД

Следствие также считает, что фигурант получал деньги от санитаров морга за продление и заключение трудовых контрактов, за предоставление возможности оказывать гражданам платные ритуальные услуги и прочее. За это ему полагалось 10% от зарплаты работников.

Есть также эпизод о заключении договора с директором фирмы на аренду помещения бюро под магазин ритуальных услуг. Начальник, согласно обвинению, требовал денег за продление договоренностей, но впоследствии предприниматель перестал платить и потерял место.

«В ходе расследования было установлено 24 эпизода (…). Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 390 тысяч белорусских рублей», — рассказали в Следственном комитете.

Сообщается, что мужчина полностью признал вину. В ходе расследования он заплатил в бюджет всю предполагаемую сумму преступного дохода.

Мужчина под стражей, его действия квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Ему грозит от 5 до 15 лет заключения.

Кроме того, в адрес Комитета по здравоохранению Мингорисполкома внесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления.