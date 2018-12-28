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«Это платье стоит 1100−1200 рублей». Как участники готовились к вальсу на президентском балу
29.12.2018 16:51 — Новости Общества | Tut.by
На новогодний бал во дворец Независимости приехало около 300 талантливых молодых людей из всей страны. Для танца с президентом Мария Василевич выбрала роскошное платье брестского дома моды.
— Мне очень понравился бал! Много где была, но после него такие грандиозные эмоции, столько впечатлений! Во-первых, сама атмосфера была классная. Во-вторых, играл президентский оркестр. И так все красиво украсили, сразу появилось новогоднее настроение, — рассказывает TUT.BY Елена Черняк, студентка Белорусский государственный экономический университет, которая принимала участие в президентском балу.
Больше недели девушка готовилась к
— Знаете, о чем я подумал? — обратился к собравшимся президент Александр Лукашенко в сюжете
Глядя, на пышные и элегантные платья в пол, со стороны кажется, что девушкам шили наряды в одном ателье, настолько гармонично они смотрелись на балу. Оказалось, в каждом регионе делегация готовилась самостоятельно.
— Нас заранее предупредили, чтобы платья желательно были белыми, затем сказали, можно и в пастельных тонах. Чтобы никто не выделялся, была приятная гамма. Лично я взяла на прокат платье за 200 долларов, университет пообещал компенсировать расходы. Прическу сделал парикмахер, а макияж — подруга, — рассказывает Елена Черняк. — Конечно, нам давали рекомендации. Например, вместо шпилек лучше надеть обувь на устойчивом каблуке.
Директор Национальной школы красоты Елена Троицкая присутствовала на генеральной репетиции бала. Она отмечает, девушки здорово подготовились к мероприятию, попав своими нарядами «в самую точку». Если и были замечания, то мелкие.
— Например, просили девочек снять грубые часы, это же бал. Или рекомендовали красить ногти в светлые тона, хотя сейчас модно красить в темный. Понятно же, если платье светлого цвета, то ногти черными быть не могут. Движение танцев предполагают поднятые руки, конечно, тогда бы это смотрелось грубовато, — отмечает Елена Троицкая. — Девочки с таким восторгом занимались подготовкой! Кто взял на прокат платье, кто у подруги. Для них это был праздник и они были рады принять участие в костюмированном мероприятии. Знаю, многие заказали веера.
Сразу несколько девушек танцевали в платьях от Papilio, в том числе "Мисс Беларусь" Мария Василевич.
— Мы участвовали к подготовке Марии к конкурсу Мисс мира, все наряды были предоставлены нашим модным домом. То платье, в котором на новогоднему балу танцевала Мария, это наша новая коллекция 2019 года. Оно эксклюзивное, в единственном экземпляре, цена розничная еще не сформирована, но такое платье стоит 1100−1200 рублей, — рассказали TUT.BY в модном доме Papilio, который и предоставил роскошный наряд Марии Василевич.
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На новогодний бал во дворец Независимости приехало около 300 талантливых молодых людей из всей страны. Для танца с президентом Мария Василевич выбрала роскошное...
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