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Председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Готовчик поздравляет жителей Дрибинщины с наступающими праздниками

31.12.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Уважаемые жители Дрибинщины!
Совсем скоро наступит Новый год, а 2018-й уйдет в историю. В нем были и радостные, и печальные мгновения, из которых состоит жизнь каждого человека. Было немало трудностей, но, как известно, трудности помогают сплотиться, заставляют открыть дополнительные резервы наших сил и возможностей. Не все удалось сделать из того, что было задумано, однако я уверен, что Новый 2019 год принесет нам больше позитива и приблизит к исполнению самых заветных желаний.
Сегодня мы стоим на пороге зимних праздников — Нового года и Рождества. Они наполнены светом надежды, ожиданием добрых перемен. Уверен, что для каждого из нас трудолюбие, целеустремленность и сила духа станут залогом новых достижений в 2019 году.
Приближающийся год для нас будет богат на юбилейные даты. Мы будем отмечать 450-летие Дрибина и 30 лет со дня последнего образования района. Наша с вами обязанность встретить эти праздники достойно. А это значит, что мы должны сделать наш район еще краше — уютнее, чище, интереснее. Именно от усилий каждого жителя региона, от его инициативы, эффективной работы, от заинтересованности в общем результате зависит благополучие нашего общего дома. От нашей энергии, от желания созидать зависит завтрашний день Дрибинщины и страны в целом. Пусть он будет светлым!
Дрибинский район — сельскохозяйственный, поэтому мы делаем ставку на развитее именно этого направления. В будущем году будем работать над наращиванием поголовья, увеличением продуктивности скота — это основные точки роста благосостояния сельхозпредприятий, а следовательно и увеличения зарплат работников.
В 2019 году нам предстоит плотно работать с потенциальными инвесторами, что позволит внести вклад в будущее региона.
На следующий год запланировано строительство 40-квартирного жилого дома, где будет предусмотрено жилье для многодетных семей, молодых специалистов, приезжающих в наш район, ведь, несомненно, ставка всегда делается на молодежь.
Новый год и Рождество — семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше.
Пусть Новый год вдохновит на успех и принесёт в каждый дом благополучие, согласие и любовь! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья!

 
 
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Уважаемые жители Дрибинщины! Совсем скоро наступит Новый год, а 2018-й уйдет в историю. В нем были и радостные, и печальные мгновения, из которых состоит жизнь каждого...
 
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