С Новым годом!

Уважаемые жители и гости района!

Примите самые искренние поздравления

с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние и рождественские праздники – светлые и радостные, они наполнены теплом семейного очага и дружескими встречами, пожеланиями счастья и добра. Это время, когда в стремительном беге событий мы на минуту останавливаемся и оглядываемся на прожитый год, подводим итоги и оцениваем сделанное. С наступлением Нового года мы связываем надежды на будущее и исполнение желаний. При этом хорошо осознаём, что любые достижения возможны лишь при собственных целеустремлённости и трудолюбии. И очередной жизненный этап стал тому ярким подтверждением.

Уходящий год был для нашего района особенным: он проходил под знаком масштабного мероприятия – впервые в истории Верхнедвинск встречал областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2018». Бурные события не давали возможности расслабиться – мы стремились максимально использовать возможность улучшить качество быта, возвести новые и благоустроить имеющиеся объекты, сделать Верхнедвинск более красивым и комфортным для жизни. И это удалось – сегодня мы по праву гордимся нашим уютным городом и вспоминаем грандиозный праздник, подаривший незабываемые впечатления!

Именно добросовестное отношение к делу наших людей, их профессионализм, ответственность и упорство в достижении цели позволили в уходящем году достичь новых результатов в разных сферах деятельности. Несмотря на сложнейшие климатические условия удалось вырастить и убрать урожай сельскохозяйственных культур, позволивший району выполнить задания продовольственной программы и занять призовые места в разных номинациях в областном соревновании.

Продолжалась работа по внедрению передовых технологий, освоен выпуск новых видов продукции, расширен экспортный рынок. Развитие экономики направлено на укрепление социальной сферы, улучшение благополучия и качества жизни людей.

Год малой родины стал импульсом в развитии малых населенных пунктов, где реализовываются программы благоустройства, развития социальной сферы и туристической привлекательности.

2018 год отличался важным политическим событием – прошли выборы депутатов местных Советов. Активное участие верхнедвинцев в них говорит о взвешенной гражданской позиции и ответственности, желании совместно работать над повышением благосостояния людей.

Благодарим всех за активное участие в жизни района, самоотверженный труд на благо родной земли. И выражаем уверенность, что наступающий год станет временем новых свершений. Нам предстоит многое сделать для того, чтобы удержать завоёванные позиции и двигаться дальше – районом приняты высокие прогнозные показатели, от выполнения которых зависит рост доходов населения.

Уверены, что энтузиазм, настойчивость, трудолюбие наших людей позволят добиться выполнения поставленных задач.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, исполнения заветных желаний.

С Новым годом и Рождеством Христовым!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.