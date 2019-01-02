Как провести каникулы с пользой? Несколько нехитрых советов

С наступлением школьных каникул у родителей встает вопрос: чем занять детей, как сделать так, чтобы их ребенок провел каникулы с пользой?

Конечно, идеальный вариант – это совместный отдых где-нибудь за городом или в санатории. Но мало кто из работающих взрослых может себе позволить взять отпуск зимой, чтобы провести его с детьми. Поэтому приходится рассматривать иные пути. Хороший вариант, подходящий практически всем, определить детей в пришкольный оздоровительный лагерь, где их будут окружать одноклассники и знакомые учителя. В период зимних каникул в Сморгонском районе функционируют оздоровительные лагеря во всех учреждениях общего среднего образования и трех спортивных школах.





В случае, когда дети вынуждены проводить дома все время, пока взрослые на работе, необходимо обеспечить им интересное и полезное времяпрепровождение, чтобы они не мыкались из угла в угол, не сидели целыми днями за компьютером или в телефоне. Сначала спросите у самого ребенка, что бы он хотел делать, и учтите его пожелания. Продумайте, с чем он справится самостоятельно, а для чего понадобится ваша помощь. Не лишним будет отдыхающего школьника привлечь к работе по дому. Дети помладше вполне осилят протирку пыли, уборку пола и мытье посуды. Более взрослым уже можно поручить приготовить ужин к вашему возвращению. Только не перегружайте их «обязанностями». Не пытайтесь с первого дня каникул повторять с ребёнком правила правописания или таблицу умножения. Отложите это хотя бы на последние пару дней. И только если вы видите, что ребёнок передохнул, набрался сил, у него повышенный эмоцио­нальный тонус, проще говоря, хорошее настроение, доставайте учебники.

Разрешите приводить в ваше отсутствие домой друзей или выходить с ними гулять. Сегодняшние дети чаще общаются в интернете, поэтому такой живой контакт будет очень полезен.





А выходные обязательно проводите вместе! Отодвиньте домашние дела и уделите внимание совместным делам и развлечениям. Ведь каникулы - это идеальное время для общения родителей с детьми. В обычные дни дети так загружены уроками и дополнительными занятиями, а мамы и папы - работой, что ни у тех, ни у других не остаётся времени даже толком поговорить. Есть прекрасная возможность в течение предстоящих выходных восполнить это упущение. А для этого подходит всё, что угодно. Можно посмотреть новый фильм или мультик (если есть возможность - сходите в кинотеатр), а потом поделиться впечатлениями от увиденного. Такое общение необыкновенно ценно тем, что сближает родителей и детей, так как связано с сопереживанием, возможностью разделить чувства друг с другом. В неназидательной форме постараться показать ребёнку, что такое хорошо, а что такое плохо.





Если остаётесь на каникулы в городе, погуляйте в центре, в парке. Можно отправиться с санками на горку или поиграть в снежки. Или же пойти в лес — учиться кататься на лыжах. А можно слепить снеговика и подружку для него или же построить ледяную крепость. Или соорудить вместе с папой кормушки и развесить их на деревьях, не забыв положить туда угощение для птиц. И взрослые, и дети нуждаются в смене впечатлений, жизнь многих современных семей однообразна: дом, школа, работа. Активный отдых надолго подарит вам положительные эмоции и заряд бодрости.

Также отличный вариант - поиграть всем вместе в настольные игры. Можно сделать что-то необычное своими руками - украсить рамку для фотографии, научиться вязать или вышивать. Это опять же ценно не тем, что ребёнок занят полезным делом, а возможностью общаться.





А еще можно выбраться с детьми на какую-нибудь интересную экскурсию, даже в другой город. Поверьте, такая поездка надолго запомнится вам и вашему ребенку!





Итак, во время школьных каникул и новогодних праздников можно и нужно отвлечься от работы и полностью посвятить себя семье. Не стесняйтесь впадать в детство и веселиться вместе с вашими детьми, искренне радоваться и удивляться подаркам и новым событиям. Только так вы сможете завоевать их доверие и стать настоящими друзьями!

Елена МЕТЛИЦКАЯ,

врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

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