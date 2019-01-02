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Дарили тепло души

03.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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В районе проводится ряд мероприятий в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Представители власти, организаций и предприятий в преддверии Нового года отправляются с подарками к детям, которые больше других нуждаются во внимании и заботе. Так, 20 декабря работники завода керамзитового гравия порадовали ребят социального приюта.

Дарили тепло души

…Воспитанники учреждения вернулись со школьных занятий, а их уже ожидал сюрприз. В гости к ним пришли Дед Мороз и Снегурочка. С восторгом ребята встречали гостей.
Они пели Деду Морозу и Снегурочке частушки, рассказывали стихи, танцевали. В знак благодарности он подарил им сладости.
От радости сверкали глаза детей, и это просто замечательно. Так хочется, чтобы такие моменты сохранились в памяти надолго, согревали теплом души ребят.
И пусть в Новом году исполнятся заветные желания каждого ребёнка!

Марина МИШУЛКОВА.

 
 
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В районе проводится ряд мероприятий в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Представители власти, организаций и предприятий в преддверии...
 
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