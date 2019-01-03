Могилевчанин создал фирму-«помойку» и помог организациям недоплатить 710 тысяч долларов налога

В Могилеве будут судить местного жителя, который помог фирмам уклониться от уплаты налогов. Ущерб от преступлений превысил 1,54 млн рублей, или 710 тыс. долларов, но его почти весь возместили, сообщает прокуратура. Под суд пойдет еще один руководитель фирмы, который не заплатил налоги.

Могилевчанин проводил незаконные финансовые операции — он обналичивал и обезналичивал деньги, оформлял фиктивные накладные. Для этого обвиняемый использовал реквизиты и расчетные счета трех подконтрольных ему частных структур, зарегистрированных на территории Гомельской области.

Таким образом мужчина минимизировал налоговую базу своих «клиентов», с которой должны были исчисляться обязательные платежи, и получал за это процент от сделок. А фирмы легализовали купленные за наличный расчет товары, помещая в бухгалтерский учет ложные документы для занижения налоговой базы.

По данным прокуратуры, услугами фирмы-«помойки» воспользовались несколько организаций. Восемь должностных лиц уже признали виновными и вынесли приговоры. Еще двое объявлены в розыск. Третьего будут судить вместе с организатором фирмы-«помойки» — их уголовные дела совместили одно производство.

— Четверо руководителей коммерческих структур обратились с ходатайствами об освобождении их от уголовной ответственности в Комиссию по вопросам помилования при президенте, полностью возместив причиненный в результате преступных действий ущерб, а также уплатив соответствующую пеню и штрафы, — уточнила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Марина Титова.

Возместили чуть более миллиона рублей из общего ущерба более чем на 1,54 миллиона.

Действия обвиняемого, который оказывал «услуги» в том числе и своей собственной фирме, расценены как уклонение от уплаты налогов, пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, а также занятие незаконной предпринимательской деятельностью.

Руководителя, который пользовался услугами фирмы-«помойки», обвиняют в уклонении от уплаты налогов.