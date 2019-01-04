5 января в Беларуси свой профессиональный праздник отмечают работники социальной защиты. Социальные работники и специалисты территориального центра социального обслуживания населения каждый день спешат на помощь к тем, кто нуждается в их заботе и поддержке.

Галина Слепченко в социальной сфере работает уже 24 года. Прежде чем окончательно определиться с выбором профессионального пути, после окончания Речицкого совхоза-техникума (ныне Речицкий аграрный колледж) она семь лет работала делопроизводителем в Буда-Кошелевском райисполкоме, а в 1996 году перешла на работу в органы соцзащиты, где успешно трудится по сей день. В социальной сфере она начинала с должности инспектора, потом была заместителем заведующего отделением социальной помощи на дому, после ее перевели в отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования и социальной поддержки, где с 2003 года она работает специалистом по социальной работе и является председателем первичной профсоюзной организации.





– Когда человек приходит в территориальный центр со своей проблемой, он первым делом обращается к нам в отделение, ведь мы являемся своего рода посредниками. Наша главная задача – оказание консультационно-информационных и социально-посреднических услуг. Поэтому умение внимательно выслушать и понять потребности человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, в нашей работе очень важно, – делится Галина Васильевна.

Женщина признается, что за 24 года работы она повидала всякое, однако не утратила таких важных человеческих качеств, как уважение, понимание и сострадание. Она старается помочь каждому, чтобы проблемы отдельно взятого человека или семьи не остались незамеченными.

О Галине Васильевне с теплотой отзываются не только коллеги, но и благодарные люди, которым она помогла. К слову, хорошим подтверждением ее заслуг стала Почетная грамота от комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома за многолетний добросовестный труд, личный вклад в реализацию государственной политики по социальной защите граждан и в связи со 100-летием образования органов по труду и социальной защите Республики Беларусь, которую она получила буквально на днях.

Наиболее востребованными со стороны пожилых людей являются услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому. Без малого 21 год изо дня в день ходит к своим подопечным Наталья Бугаева из Старой Буды, чтобы помочь по хозяйству тем, кто больше всего в этом нуждается.





– Даже и представить себе не могла, что мой трудовой путь будет связан с работой в социальной защите. После окончания школы в скором времени вышла замуж, родила двоих сыновей, так что о дальнейшем образовании думать было некогда. Но работа, как говорится, сама меня нашла: бывший председатель сельского исполнительного комитета предложил мне попробовать себя в роли социального работника, и я согласилась. За два десятка лет настолько сроднилась с людьми, которым помогаю справляться с домашними делами, что уже и не представляю себя в чем-то другом, – отмечает Наталья Петровна. – Трудно сказать, скольких людей обслуживала на дому, к сожалению, многих из них уже нет в живых в силу преклонного возраста и проблем со здоровьем. Но одна моя подопечная Дарья Сидоренко, за которой я ухаживаю с первого дня своей работы, и сегодня у меня находится на ежедневном уходе. Я для нее, как и она для меня, стала в определенном роде членом семьи.

За день наша героиня проходит не один километр, ведь у нее под опекой 10 человек и каждому из них нужно помочь с домашними обязанностями. А их, как известно, в сельской местности, да особенно зимой, хоть отбавляй: кому-то дров и торфобрикета наносить, кому-то навести порядок в доме, снег расчистить, воды принести.

– В нашем нелегком, но таком нужном деле главное – не терять оптимизма и всегда быть в хорошем настроении, а еще быть вежливым и внимательным, ведь пожилые люди, как дети, любят, чтобы к ним относились с теплотой и пониманием, – рассказала Наталья Бугаева.

Свободное от работы время женщина посвящает дому и семье, летом с большим удовольствием выращивает цветы, в которых буквально утопает ее приусадебный участок.

Благородная миссия, которую выполняют социальные работники день за днем в течение многих лет, порой забывая о собственных проблемах и заботах, заслуживает самого глубокого уважения.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.