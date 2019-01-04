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Столетие отмечает служба соцзащиты

05.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В этом году праздник работников социальной защиты особый  —  100 лет назад в Беларуси был образован комиссариат социального обеспечения, на который возлагалась задача руководства в решении социальных проблем. Вековая летопись данной службы — свидетельство лучших качеств белорусского народа:  милосердия, заботы о ближнем, самопожертвования и надежды.

В истории суверенной Беларуси впервые День работников социальной защиты начали ежегодно отмечать 5 января в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года.

О том, с какими результатами встречают профессиональный праздник работники социальной защиты района, мы поинтересовались у начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ильи Геннадьевича Большого.

Столетие отмечает служба соцзащиты

Сотрудники отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН облегчают и скрашивают жизнь своих подопечных.

— Юбилей – время, когда принято говорить слова благодарности тем, кто внёс в дело особый вклад.
— Хочется вспомнить бывших начальников управления И.С. Жорова, Л.А. Маршалкина, В.С. Антоновича, работников управления Л.С. Мурзо, В.В. Хархардина, Е.И. Стубайло, В.В.Маслякова, Р.А. Савицкую, Р.В. Головченко, Н.Н. Белявскую, Н.В. Вырлан, Н.И. Кислицкую, Т.Л. Царикову, Л.М. Шелковнёву, И.В. Шульга и других, кто отдал делу соцобеспечения немало сил и профессионального мастерства.
Сегодня выделить кого-то из нашей службы сложно – все относятся к работе добросовестно и ответственно.
От всей души поздравляю работников социальной защиты, ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Вы работаете на благо человека, заботитесь о его благополучии, делитесь с людьми теплом души. Желаю крепкого здоровья и сил в этом нелёгком труде, выдержки и оптимизма, удовлетворения от сделанного и уверенности в завтрашнем дне. Счастья вам и вашим семьям, мира и добра!

Далее читайте в «ДП».

 
 
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