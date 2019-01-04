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Столетие отмечает служба соцзащиты
05.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В этом году праздник работников социальной защиты особый — 100 лет назад в Беларуси был образован комиссариат социального обеспечения, на который возлагалась задача руководства в решении социальных проблем. Вековая летопись данной службы — свидетельство лучших качеств белорусского народа: милосердия, заботы о ближнем, самопожертвования и надежды.
В истории суверенной Беларуси впервые День работников социальной защиты начали ежегодно отмечать 5 января в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года.
О том, с какими результатами встречают профессиональный праздник работники социальной защиты района, мы поинтересовались у начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ильи Геннадьевича Большого.
— Юбилей – время, когда принято говорить слова благодарности тем, кто внёс в дело особый вклад.
Далее читайте в «ДП».
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> В этом году праздник работников социальной защиты особый — 100 лет назад в Беларуси был образован комиссариат социального обеспечения, на который...
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