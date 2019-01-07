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В Пинске выявлены нарушения пожарной безопасности в здании, где расположены торговые объекты «Светофор», «АМI Мебель» и «Детский мир Колясок»

08.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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О результатах мониторинга состояния пожарной безопасности многофункционального здания, в котором расположены торговые объекты «Светофор», «АМI Мебель», «Детский мир Колясок» корреспонденту pinsknews.by рассказал главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара:

В Пинске выявлены нарушения пожарной безопасности в здании, где расположены торговые объекты «Светофор», «АМI Мебель» и «Детский мир Колясок»
— В соответствии с подпунктом 12.1 пункта 12  Указа Президента Республики Беларусь № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем Лукьянчуком Николаем Ивановичем законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации в многофункциональном здании по адресу: г. Пинск, ул. Интернациональная, 53Г, в котором расположены торговые объекты «Светофор», «АМI Мебель», «Детский мир Колясок».

Ходе проведения проверки выявлены нарушения:

  • в помещении мини-котельной допускается складирование твердого топлива, картонных коробок и других горючих материалов;
  • в складском помещении допущено применение стеллажей выполненных из горючих материалов;
  • хранение продукции в складском помещении обеспечено без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения;
  • допущено складирование золы и шлака, выгребаемых из топки котла, в металлическом контейнере без крышки на расстоянии менее 15 метров от зданий (сооружений);
  • допускается эксплуатация отопительного котла без присмотра;
  • многофункциональное здание не оборудовано адресной пожарной сигнализацией;
  • здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре (типа СО-3) с обеспечением возможности речевого оповещения людей о пожаре;
  • отсутствуют проектные решения, подтвержденные обязательным расчетом соответствия требованиям ТНПА по эвакуации людей из помещений;
  • торговые залы, не имеющие естественного освещения, не оборудованы вытяжной противодымной вентиляцией для удаления дыма и продуктов горения из помещения;
  • здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом;
  • на эвакуационных выходах отсутствуют устройства обеспечивающие открывание замков изнутри без ключа;
  • для отделки помещений (магазин «Световфор», магазин «АМI Мебель», магазин «Детский мир Колясок») допущено применение строительных материалов с более высокой пожарной опасностью чем Т4, Д3;
  • помещение склада не обеспечено требуемым количеством эвакуационных выходов;
  • пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;
  • помещения мини-котельной, склада не обеспечены первичными средствами пожаротушения;
  • здание эксплуатируется не в соответствии с разработанной в установленном порядке проектной документацией и технической документацией (допущены самовольные перепланировки в здании без разработки в установленном порядке проектной документации);
  • не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности склада;
  • к эксплуатации теплогенерирующего аппарата допускаются лица не прошедшие подготовку по программе пожарно-технического минимума;
  • не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

Индивидуальному предпринимателю в целях устранения выявленных при проверке нарушений документов системы противопожарного нормирования и стандартизации вручено предписание, установлены сроки информирования.

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