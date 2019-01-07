В Пинске выявлены нарушения пожарной безопасности в здании, где расположены торговые объекты «Светофор», «АМI Мебель» и «Детский мир Колясок»

О результатах мониторинга состояния пожарной безопасности многофункционального здания, в котором расположены торговые объекты «Светофор», «АМI Мебель», «Детский мир Колясок» корреспонденту pinsknews.by рассказал главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара:



— В соответствии с подпунктом 12.1 пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем Лукьянчуком Николаем Ивановичем законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации в многофункциональном здании по адресу: г. Пинск, ул. Интернациональная, 53Г, в котором расположены торговые объекты «Светофор», «АМI Мебель», «Детский мир Колясок».

Ходе проведения проверки выявлены нарушения:

в помещении мини-котельной допускается складирование твердого топлива, картонных коробок и других горючих материалов;

в складском помещении допущено применение стеллажей выполненных из горючих материалов;

хранение продукции в складском помещении обеспечено без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения;

допущено складирование золы и шлака, выгребаемых из топки котла, в металлическом контейнере без крышки на расстоянии менее 15 метров от зданий (сооружений);

допускается эксплуатация отопительного котла без присмотра;

многофункциональное здание не оборудовано адресной пожарной сигнализацией;

здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре (типа СО-3) с обеспечением возможности речевого оповещения людей о пожаре;

отсутствуют проектные решения, подтвержденные обязательным расчетом соответствия требованиям ТНПА по эвакуации людей из помещений;

торговые залы, не имеющие естественного освещения, не оборудованы вытяжной противодымной вентиляцией для удаления дыма и продуктов горения из помещения;

здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом;

на эвакуационных выходах отсутствуют устройства обеспечивающие открывание замков изнутри без ключа;

для отделки помещений (магазин «Световфор», магазин «АМI Мебель», магазин «Детский мир Колясок») допущено применение строительных материалов с более высокой пожарной опасностью чем Т4, Д3;

помещение склада не обеспечено требуемым количеством эвакуационных выходов;

пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;

помещения мини-котельной, склада не обеспечены первичными средствами пожаротушения;

здание эксплуатируется не в соответствии с разработанной в установленном порядке проектной документацией и технической документацией (допущены самовольные перепланировки в здании без разработки в установленном порядке проектной документации);

не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности склада;

к эксплуатации теплогенерирующего аппарата допускаются лица не прошедшие подготовку по программе пожарно-технического минимума;

не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

Индивидуальному предпринимателю в целях устранения выявленных при проверке нарушений документов системы противопожарного нормирования и стандартизации вручено предписание, установлены сроки информирования.