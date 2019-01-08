В Бресте судят британца, который пытался по чужим паспортам переправить сомалийцев в ЕС

9 января в суде Ленинского района Бреста началось рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в содействии незаконной миграции.





На скамье подсудимых оказался 48-летний британец с сомалийскими корнями Ахмед Абди Али. Обвиняемый проживает в Бристоле, к западу от Лондона. Женат, воспитывает троих детей 8, 10 и 12 лет, работает менеджером в одной из английских фирм. Родину Ахмед посещает нечасто. По его словам, последний раз он был в столице Сомали, Могадишо, в 2016 году.

Ахмеда обвиняют в содействии в незаконной миграции четверым сомалийцам: троим совершеннолетним и годовалому ребенку. По версии обвинения, он купил настоящие паспорта граждан Швеции, которые внешне были похожи на нелегалов, а затем прилетел на самолете в Минск по «безвизу». В белорусской столице он встретил сомалийцев, которым обещал помочь пересечь границу. Нелегалы приехали в Беларусь из России, где «гостили» по паспортам болельщиков, которые позволяли находиться на территории РФ без визы на период проведения чемпионата мира по футболу.

Ахмед вручил им подложные паспорта, сказал уничтожить их настоящие документы и купил билеты на поезд Москва — Париж. Сомалийцы разместились в одном купе, а Ахмед занял полку через одно отделение. 1 августа во время проверки паспортов у пассажиров поезда на белорусско-польской границе под Брестом всю группу высадили. Сомалийцев наказали штрафом и депортировали, а в отношении их помощника-британца возбудили уголовное дело. По данным следствия, за свои услуги Ахмед должен был получить 6 тысяч евро.

В суде Ахмед общался на английском через переводчика. Свою вину он признал частично. Мужчина объяснил, что действительно помогал нелегалам незаконно пересечь границу с ЕС, но делал это бескорыстно. В своих показаниях он объяснил, что за некоторое время до задержания ему позвонил его друг детства из Канады, который попросил помочь его брату попасть в Германию. С паспортами ему помогли члены сомалийской общины в Швеции. За подложные документы он денег не платил, а билеты на поезд для нелегалов покупал за свои сбережения. При этом никаких 6 тысяч евро ему никто якобы не должен был, а помочь он согласился из уважения к своему канадскому другу и из чувства солидарности с соотечественниками.

После обвиняемого в суде выступили свидетели — пограничники, которые выявили преступную группу. По их словам, во время проверки Ахмед вел себя подозрительно. То, что сомалийцы пытались пересечь границу по подложным паспортам, пограничники выявили сразу, а вот Ахмеда сняли с поезда за то, что тот попал в Беларусь самолетом, а пытался покинуть страну железнодорожным транспортом — а по правилам «безвиза» должен был вылетать через Национальный аэропорт Минск. В служебном помещении, куда доставили иностранцев, Ахмед перешептывался с нелегалами и интересовался у пограничников их дальнейшей судьбой. Более того, в его личных документах нашли фотоаппарат, в котором хранились фотографии задержанных.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в суде Ленинского района Бреста. Санкция статьи, по которой обвиняется британец, предусматривает арест, до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.