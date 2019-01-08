Зимний старт проекта «Минщина спортивная» состоялся

С целью реализации зимнего старта на территории Минской области залито 188 катков и подготовлено 611 трасс. Только за два дня зимней акции – 5 и 6 января – состоялось более 1040 мероприятий с охватом 42379 участников, включая и детей, и взрослых.

Ниже представлен ряд отличительных мероприятий многообразного калейдоскопа спортивно-массовых праздников, состоявшихся на Минщине:

Березино и Борисов – межрайонный Рождественский турнир по хоккею;

Вилейский район – произвольное катание по лыжным трассам в лесу; Воложинщина – турниры по зимним видам спорта;

Дзержинский район – катание на тюбингах, горных лыжах, прогулки на лошадях;

Жодино – «Лыжные старты» и конкурс творчества «Волшебная снежинка»;

Клецкий район – празднование Всемирного дня снега;

Копыльский район – командные лыжные эстафеты и индивидуальные лыжные гонки;

Крупский район – лыжные забеги на короткие и длинные дистанции;

Логойщина – соревнования по безопасному снежному спуску на лыжах;

Любанский район – народные зимние развлечения и игры;

Минский район – конкурсы на лучшую ледяную фигуру;

Молодечненский район – зимний аквагрим и спортивные эстафеты на лыжных и конькобежных трассах;

Мядельский район – зимние забавы с участием Деда Мороза и Снегурочки;

Несвижский район – «Зимний квест» и соревнования по фигурному катанию на коньках;

Пуховичский район – народные забавы и лыжное ориентирование;

Слуцкий район – командные соревнования по бегу на лыжах;

Столбцовщина – зимние игры и развлечения со сказочными персонажами;

Смолевичский район – художественно-развлекательная программа «Рисунки на снегу»;

Стародорожский район – конкурс скульптур из снега;

Солигорский район – «Рождественские старты» на тропе здоровья; Узденский район – фигурное катание и лыжный бег;

Червенский район – акции «Молодежный забег», «Золотая шайба» и «Мама, папа, я – любящая спорт семья».

Начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Валентиновна Апранич анонсирует, что в последующие выходные дни учащихся, родителей и педагогов ожидают не менее интересные и увлекательные День здоровья, Праздник лыжных гонок, День хоккея, День зимнего туризма.

Благодаря такой разнообразной программе каждый желающий сможет выбрать подходящий для себя активный зимний отдых, разделить радость здорового образа жизни с коллегами и друзьями.