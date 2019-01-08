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Минздрав подробно рассказал о новшествах в перечне противопоказаний к управлению авто

09.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Минздрав расширил возможность допуска к управлению авто, сообщила консультант управления медицинской экспертизы главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Ирина Болдырева.

Минздрав подробно рассказал о новшествах в перечне противопоказаний к управлению авто
В частности, изменения коснулись пациентов со злокачественными образованиями. По новому перечню противопоказанием являются только злокачественные образования 4-й клинической группы (люди, которые нуждаются в паллиативной помощи) без каких-либо условий допуска. Ранее среди противопоказаний были злокачественные образования на любой стадии, к управлению пациенты допускались только после лечения и на основании заключения врача-онколога при условии ремиссии.

Документом также расширены медицинские показания к управлению механическими транспортными средствами, в том числе для инвалидов. В частности, при нарушении функций опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность трудовой занятости. Это же касается и людей с нарушением слуха — они также могут быть допущены к управлению автомобилем с возможностью трудовой занятости.

Лица с двусторонней глухотой ранее проходили медицинское переосвидетельствование раз в два года. Теперь — раз в 5 лет. Это касается категории В. При этом подход к управлению автомобилем с категориями С, Д, а также тракторами остается прежним — этого требует обеспечение безопасности перевозки пассажиров, грузов.

Беременные женщины, имеющие водительское удостоверение категории В, теперь на любом сроке беременности могут водить машину. Ранее это запрещалось с 30 недель беременности.

Кроме этого, упорядочены сроки обязательного медицинского переосвидетельствования водителей. При некоторых заболеваниях эти сроки увеличены. К примеру, ранее после инфаркта миокарда допускали к управлению авто через год, сейчас — через 6 месяцев. Теперь переосвидетельствование в первые два года будет ежегодным, в последующем — раз в два года. Ранее проходить переосвидетельствование необходимо было ежегодно.

Что касается противопоказаний по зрению, то пересмотрены сроки наблюдения после проведенных оперативных вмешательств.

Также изменен объем обследований и консультаций врачей-специалистов. Это касается людей, имеющих заболевания, входящие в перечень.

При этом сам порядок медицинского освидетельствования, работа водительских комиссий остаются прежними.

Новшества закреплены постановлением Минздрава №88 от 6 декабря 2018 года. Его подготовкой занималась рабочая группа, в которую в том числе вошли представители МВД.

По информации БелТА.

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