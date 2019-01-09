Научные достижения в практическом применении

Одним из ведущих вузов республики сельскохозяйственного профиля — Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академией ветеринарной медицины за долгую историю существования учебного заведения подготовлено немало специалистов по различным отраслям народного хозяйства.





Многие из выпускников продолжили образование в магистратуре, аспирантуре и далее совершенствуются в выбранном направлении, посвятив свою жизнь научной деятельности.

Именно в этом учебном заведении много лет работает выдающийся учёный, талантливый преподаватель и практик, наш земляк В. А. Медведский.

В начале декабря мы встретились с этим замечательным человеком на его рабочем месте, на кафедре гигиены животных Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академии ветеринарной медицины.

Родился Владимир Александрович в 1957 году в д. Адамовка Краснолукского сельсовета в многодетной семье. Кроме него, у родителей было еще трое сыновей. Рано потеряв мужа, маме Марии Брониславовне все бытовые и хозяйственные нужды и тяготы, заботы по воспитанию детей пришлось нести на своих женских плечах.

У каждого из ребят с детства были свои обязанности по дому. Все чётко знали, кому следует принести дров, кому — воды. Кроме этого, косили, пахали.

«Немалую роль в нашем воспитании сыграла бабушка, — вспоминает Владимир Александрович. — Говорила она всегда маме: «Маруся, не давай детям бездельничать». Возможно, поэтому все мы нашли своё место в жизни».

Леонид Александрович — заслуженный строитель Российской Федерации, Виктор Александрович — известный белорусский художник. Леонид живет на Урале, Виктор и Эдуард — в Витебске.





Каждый год братья Медведские навещают родную деревню Адамовка. Прошлым летом благоустроили могилы ушедших родственников, установили памятники. А как иначе, ведь корни здесь, земля предков дала силы и талант.

Важную роль в профессиональном выборе Владимира сыграли люди и обстоятельства. В Латыголичской средней школе, где последние два года он учился и которую окончил, была основательная подготовка по учебным предметам. Знания, полученные в тот период, стали необходимым фундаментом для будущего специалиста. Как грамотного и знающего педагога вспоминает Владимир Александрович учительницу химии А. С. Крисенок.

Проработав некоторое время в местном хозяйстве, отслужив в армии, Владимир поступил на подготовительное отделение, а затем на зооинженерный факультет Витебского ветеринарного института, который в 1983 году окончил с отличием. Потом была аспирантура Белорусского научно-исследовательского института животноводства, досрочная защита кандидатской диссертации под руководством доктора ветеринарных наук, профессора С. И. Плященко. В 1998 году В. А. Медведский защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук, в 2000-м ему присвоено учёное звание профессора. Владимир Александрович прошёл путь от ассистента до первого проректора и заведующего кафедрой академии.

В феврале 2018 года В. А. Медведский удостоен звания «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». Почетно, ответственно, заслуженно…

Владимир Александрович участвует в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса, содействует повышению научного уровня системы сельскохозяйственного образования. Под его руководством защищено двенадцать кандидатских, три докторских, две магистерских диссертации.





Под редакцией В. А. Медведского в 2008-м издано первое в Республике Беларусь учебное пособие «Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов». В 2009 г. — первый учебник «Гигиена животных», в последующие годы — «Сельскохозяйственная экология», «Фермерское животноводство» и ряд других учебных пособий, опубликовано 26 монографий, в том числе на французском и английском языках, более 545 научных , 90 учебно-методических работ.

Владимир Александрович — соавтор образовательного стандарта по зоотехнии, учебных программ по зоотехнии и ветеринарной медицине, член совета академии, комиссии по строительству и реконструкции животноводческих объектов Витебского облисполкома, заместитель председателя Учебно-методического совета по зоотехнии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Известный учёный в области зоотехнии, В. А. Медведский вносит большой вклад в разработку и реализацию научно-исследовательских работ в рамках задания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, участвует в разработке импортозамещающей программы по использованию местных природных источников в качестве минеральных добавок в рационе сельскохозяйственных животных (уже более 20 добавок из местного экологически чистого сырья разработаны, производятся в Республике Беларусь).





Владимир Александрович Медведский представляет Республику Беларусь на международных совещаниях, съездах, симпозиумах, сотрудничает со специалистами по сельскому хозяйству из многих стран (Россия, Украина, Германия. Польша, Ливан и другие), является координатором от нашей страны крупной Международной программы по разработке научно обоснованных норм водопотребления и водоотведения в рамках международного сотрудничества институтов стран СНГ. Стажировался в Германии, Польше, Швеции, Израиле, Швейцарии.

В 1999 году избран академиком Международной академии экологии, дважды удостоен персональной стипендии Президента Республики Беларусь.

Но главная награда в жизни Владимира Александровича — верная и надежная спутница, поддержка, хранительница семейного очага — жена, Тамара Вячеславовна Медведская. На протяжении более тридцати пяти лет супруги рука об руку идут по жизни. Вместе и дома, и на работе. Вырастили и воспитали троих замечательных детей.

Тамара Вячеславовна — кандидат ветеринарных наук, доцент, работает на кафедре зоологии и экологии, автор многих учебников и учебных пособий, часть из них написана в соавторстве с мужем.

Дочь Мария пошла по стопам отца и матери — она кандидат биологических наук. После окончания ветакадемии и Академии управления при Президенте Республики Беларусь поступила в аспирантуру, затем, до декретного отпуска, работала в учебном заведении, где трудятся родители. Так что Владимир и Тамара Медведские — ещё и счастливые дедушка с бабушкой. Несмотря на плотный рабочий график, супруги всегда стараются уделить время семье и окружить вниманием близких. Тамара Вячеславовна, привлекательная женщина, радушная и приветливая хозяйка, располагает к себе с первой встречи. Владимир Александрович признаётся, что в его успехах велика и неоценима роль жены.

На вопрос, хватает ли в современном мире, когда, казалось бы, многое уже изучено, тем для научной деятельности, Владимир Александрович отвечает: «Даже представить сложно все, что еще не исследовано и не попало в поле зрения учёных. Есть куда двигаться и к чему стремиться по многим направлениям».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Марина Вячеславовна Рубина, доцент кафедры гигиены животных Витебской государственной ордена «Знак Почёта» академии ветеринарной медицины:

— Научная деятельность привлекала меня давно, отец — профессор, мама — детский врач. Под научным руководством В. А. Медведского защитила диссертацию. Владимир Александрович всегда мотивирует к развитию, направляет, поддерживает, предлагает идеи и способы их реализации, стимулирует к достижениям.

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Наталья Викторовна Мазоло, доцент кафедры гигиены животных Витебской государственной ордена «Знак Почёта» академии ветеринарной медицины:

— Окончила с отличием академию, затем магистратуру, аспирантуру (во время обучения — стипендиантка Президента РБ). Нравится сам процесс преподавания, и без научной деятельности свою работу не представляю. Так что в науку пошла по велению сердца, а с такими руководителями, как В. А. Медведский, все по плечу. Ведь он всегда знает, как направить молодых сотрудников, помочь и поддержать.

Наталия ШИРКО.