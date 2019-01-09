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Научные достижения в практическом применении

10.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Одним из ведущих вузов республики сельскохозяйственного профиля — Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академией ветеринарной медицины за долгую историю существования учебного заведения подготовлено немало специалистов по различным отраслям народного хозяйства.

Научные достижения в практическом применении

Фото из личного архива В. А. Медведского.

Многие из выпускников продолжили образование в магистратуре, аспирантуре и далее совершенствуются в выбранном направлении, посвятив свою жизнь научной деятельности.
Именно в этом учебном заведении много лет работает выдающийся учёный, талантливый преподаватель и практик, наш земляк В. А. Медведский.
В начале декабря мы встретились с этим замечательным человеком на его рабочем месте, на кафедре гигиены животных Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академии ветеринарной медицины.
Родился Владимир Александрович в 1957 году в д. Адамовка Краснолукского сельсовета в многодетной семье. Кроме него, у родителей было еще трое сыновей. Рано потеряв мужа, маме Марии Брониславовне все бытовые и хозяйственные нужды и тяготы, заботы по воспитанию детей пришлось нести на своих женских плечах.
У каждого из ребят с детства были свои обязанности по дому. Все чётко знали, кому следует принести дров, кому — воды. Кроме этого, косили, пахали.
«Немалую роль в нашем воспитании сыграла бабушка, — вспоминает Владимир Александрович. — Говорила она всегда маме: «Маруся, не давай детям бездельничать». Возможно, поэтому все мы нашли своё место в жизни».
Леонид Александрович — заслуженный строитель Российской Федерации, Виктор Александрович — известный белорусский художник. Леонид живет на Урале, Виктор и Эдуард — в Витебске.

Научные достижения в практическом применении

Фото из личного архива В. А. Медведского.

Каждый год братья Медведские навещают родную деревню Адамовка. Прошлым летом благоустроили могилы ушедших родственников, установили памятники. А как иначе, ведь корни здесь, земля предков дала силы и талант.
Важную роль в профессиональном выборе Владимира сыграли люди и обстоятельства. В Латыголичской средней школе, где последние два года он учился и которую окончил, была основательная подготовка по учебным предметам. Знания, полученные в тот период, стали необходимым фундаментом для будущего специалиста. Как грамотного и знающего педагога вспоминает Владимир Александрович учительницу химии А. С. Крисенок.
Проработав некоторое время в местном хозяйстве, отслужив в армии, Владимир поступил на подготовительное отделение, а затем на зооинженерный факультет Витебского ветеринарного института, который в 1983 году окончил с отличием. Потом была аспирантура Белорусского научно-исследовательского института животноводства, досрочная защита кандидатской диссертации под руководством доктора ветеринарных наук, профессора С. И. Плященко. В 1998 году В. А. Медведский защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук, в 2000-м ему присвоено учёное звание профессора. Владимир Александрович прошёл путь от ассистента до первого проректора и заведующего кафедрой академии.
В феврале 2018 года В. А. Медведский удостоен звания «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». Почетно, ответственно, заслуженно…
Владимир Александрович участвует в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса, содействует повышению научного уровня системы сельскохозяйственного образования. Под его руководством защищено двенадцать кандидатских, три докторских, две магистерских диссертации.

Научные достижения в практическом применении

Под редакцией В. А. Медведского в 2008-м издано первое в Республике Беларусь учебное пособие «Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов». В 2009 г. — первый учебник «Гигиена животных», в последующие годы — «Сельскохозяйственная экология», «Фермерское животноводство» и ряд других учебных пособий, опубликовано 26 монографий, в том числе на французском и английском языках, более 545 научных , 90 учебно-методических работ.
Владимир Александрович — соавтор образовательного стандарта по зоотехнии, учебных программ по зоотехнии и ветеринарной медицине, член совета академии, комиссии по строительству и реконструкции животноводческих объектов Витебского облисполкома, заместитель председателя Учебно-методического совета по зоотехнии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Известный учёный в области зоотехнии, В. А. Медведский вносит большой вклад в разработку и реализацию научно-исследовательских работ в рамках задания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, участвует в разработке импортозамещающей программы по использованию местных природных источников в качестве минеральных добавок в рационе сельскохозяйственных животных (уже более 20 добавок из местного экологически чистого сырья разработаны, производятся в Республике Беларусь).

Научные достижения в практическом применении

Владимир Александрович и Тамара Вячеславовна Медведские. Вместе по жизни…

Владимир Александрович Медведский представляет Республику Беларусь на международных совещаниях, съездах, симпозиумах, сотрудничает со специалистами по сельскому хозяйству из многих стран (Россия, Украина, Германия. Польша, Ливан и другие), является координатором от нашей страны крупной Международной программы по разработке научно обоснованных норм водопотребления и водоотведения в рамках международного сотрудничества институтов стран СНГ. Стажировался в Германии, Польше, Швеции, Израиле, Швейцарии.
В 1999 году избран академиком Международной академии экологии, дважды удостоен персональной стипендии Президента Республики Беларусь.
Но главная награда в жизни Владимира Александровича — верная и надежная спутница, поддержка, хранительница семейного очага — жена, Тамара Вячеславовна Медведская. На протяжении более тридцати пяти лет супруги рука об руку идут по жизни. Вместе и дома, и на работе. Вырастили и воспитали троих замечательных детей.
Тамара Вячеславовна — кандидат ветеринарных наук, доцент, работает на кафедре зоологии и экологии, автор многих учебников и учебных пособий, часть из них написана в соавторстве с мужем.
Дочь Мария пошла по стопам отца и матери — она кандидат биологических наук. После окончания ветакадемии и Академии управления при Президенте Республики Беларусь поступила в аспирантуру, затем, до декретного отпуска, работала в учебном заведении, где трудятся родители. Так что Владимир и Тамара Медведские — ещё и счастливые дедушка с бабушкой. Несмотря на плотный рабочий график, супруги всегда стараются уделить время семье и окружить вниманием близких. Тамара Вячеславовна, привлекательная женщина, радушная и приветливая хозяйка, располагает к себе с первой встречи. Владимир Александрович признаётся, что в его успехах велика и неоценима роль жены.
На вопрос, хватает ли в современном мире, когда, казалось бы, многое уже изучено, тем для научной деятельности, Владимир Александрович отвечает: «Даже представить сложно все, что еще не исследовано и не попало в поле зрения учёных. Есть куда двигаться и к чему стремиться по многим направлениям».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Марина Вячеславовна Рубина, доцент кафедры гигиены животных Витебской государственной ордена «Знак Почёта» академии ветеринарной медицины:
— Научная деятельность привлекала меня давно, отец — профессор, мама — детский врач. Под научным руководством В. А. Медведского защитила диссертацию. Владимир Александрович всегда мотивирует к развитию, направляет, поддерживает, предлагает идеи и способы их реализации, стимулирует к достижениям.

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Наталья Викторовна Мазоло, доцент кафедры гигиены животных Витебской государственной ордена «Знак Почёта» академии ветеринарной медицины:
— Окончила с отличием академию, затем магистратуру, аспирантуру (во время обучения — стипендиантка Президента РБ). Нравится сам процесс преподавания, и без научной деятельности свою работу не представляю. Так что в науку пошла по велению сердца, а с такими руководителями, как В. А. Медведский, все по плечу. Ведь он всегда знает, как направить молодых сотрудников, помочь и поддержать.

Наталия ШИРКО.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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