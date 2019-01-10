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Брус и доски идут на Европу

11.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Летом прошлого года мастерские бывшего ГП «Лукомль» взяли в аренду представители частного бизнеса. Здесь начало свою деятельность ООО «Форест Кинг».

Брус и доски идут на Европу

Общество с ограниченной ответственностью специализируется на производстве пиломатериалов. В арочнике установили оборудование, завезли первые кубометры сырья. И пошёл процесс.
Что важно, рынки сбыта продукции находятся в европейских странах. ООО «Форест Кинг» получает валютную выручку.
— Производим брус как основной вид продукции, — рассказал директор Александр Устинович. — Плюс доску тарную неплохо удаётся реализовывать. Налажены деловые контакты с Германией, Францией, Италией, Прибалтийскими странами. Я непосредственно на месте отвечаю за производственную часть. Мои партнёры по бизнесу занимаются сбытом. Получается весьма неплохо. Собираемся в ближайшее время существенно увеличить объёмы.

Брус и доски идут на Европу

Производство пиломатериалов — выгодное дело.

Александр продемонстрировал только что закупленный агрегат. Называется он многопил. Оборудование дорогостоящее, заказывали его в Барнауле. Вложения, уверен руководитель, окупятся быстро. Ведь за смену на многопиле можно производить в разы больше продукции. Ставится задача довести месячные объёмы производства до 1000 кубометров пиломатериалов. Плюс появится возможность выпускать тонкую тарную доску, которая в Европе очень востребована.
В перспективе ООО «Форест Кинг» планирует наладить производство европоддонов. Этот вид продукции будет предназначен главным образом для внутреннего рынка. В качестве заказчиков наверняка выступят и промышленные предприятия района.

Брус и доски идут на Европу

— Задумок много, — поделился Александр Устинович. — Собираемся брусовочник (агрегат для изготовления качественного бруса) с Алтая привезти. Есть желание приобрести дробилку и производить щепу. В бизнесе важно просчитывать каждую деталь, уметь извлекать прибыль. Естественно, сотрудничество должно быть на взаимовыгодной основе.
По словам директора ООО «Форест Кинг», спрос на качественные пиломатериалы огромный. Разумеется, на европейском рынке работать непросто. Нужно уметь соответствовать высоким стандартам. Важно и такое качество, как коммуникабельность. В эпоху интернета найти деловых партнёров можно в любой стране. Главное — выстроить грамотно логистику.
Пока на производстве в Лукомле заняты несколько человек. В перспективе, когда удастся реализовать намеченные проекты, штат работников увеличится. Проблема занятости для сельской местности весьма актуальна. И частный бизнес в этом плане играет одну из ключевых ролей. Правда, требования к персоналу возрастают. На современном высокопроизводительном оборудовании можно неплохо заработать. Но сначала нужно освоить хитроумные агрегаты. А здесь без соответствующих знаний, умений и навыков не обойтись.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Летом прошлого года мастерские бывшего ГП «Лукомль» взяли в аренду представители частного бизнеса. Здесь начало свою деятельность ООО «Форест Кинг».
 
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