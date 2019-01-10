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Жизнь в стихах и прозе

11.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Жизнь в стихах и прозе

В далёком 1929 году в Плотнице родилась обычная девочка Катя. Судьба распорядилась так, что ей пришлось жить в разные времена, при разных руководителях разных стран. Но основная часть жизни – молодость, зрелый возраст крепко связана с судьбой БССР.
Первой школой, в которой училась Екатерина, была польская. Она помнит, как с утра играла на улице, а потом пришла бабушка: – Это ж тебе сегодня в школу надо идти, – и отвела девочку в класс.
Хорошая память, примерное поведение, исполнительность, а также то, что дано природой, стали основным фундаментом, на котором построилась жизнь.
Ещё в польской школе она показала, что хорошо рисует. Играла на гитаре, скрипке, баяне. Будучи активной девочкой, была в центре всех мероприятий. И с детства любила проводить время с маленькими детками.
Манера поведения, исполнительность, уважение, этика – это то, что было привито за тот небольшой, но очень важный период. И сейчас Екатерина Васильевна читает на память стихи на польском языке, которые им тогда рассказывал учитель.
Война оставила свой след в жизни Екатерины, как и в жизни миллионов детей того времени. Но война закончилась и надо было идти дальше.
Обучение в педагогическом училище и специальность «Учитель младших классов». Работа в Плотницкой школе. Там она проработала 24 года. Параллельно получила высшее образование в Брестском пединституте.
– Очень любила маленьких детей. Мне нравилось с ними работать, быть для них другом, мамой, советчиком, учителем. Старшеклассники уже более самостоятельные, выходят на взрослую дорогу, а с деток в начальной школе можно сформировать личности, – рассказывает Екатерина Васильевна.
Она была депутатом Плотницкого сельского Совета. Выпускала настенную газету «Голос депутата». В школе также её деятельность – это постоянные мероприятия, конкурсы, соревнования, к которым готовилась очень ответственно. Сейчас вспоминает выпущенные школьные стенгазеты, для которых писала постоянно стихи. Считает, что рифмой можно воспитать человека, показать на его недостатки, помочь, ранить и возвысить. И приводит примеры из своей работы, когда смогла заставить задуматься учеников, помогла исправить ту или иную ситуацию.
Семейная жизнь сложилась немного позже, чем у девушек того периода. Но она родила троих детей – Людмила, Василий, Лена. Сейчас трое внуков.
После того, как семья переехала в Речицу, Екатерина Васильевна работала в Маньковичской школе, где преподавала русский язык и литературу, прошла переподготовку для работы по этому предмету. Потом была работа в СШ № 2 г. Столина. А уже последние годы работала в СШ № 2 р. п. Речица. С теплотой вспоминает тех, с кем пришлось работать. Часто цитирует слова директора Ивана Григорьевича Гришко, который учил и словом, и делом, направлял и помогал. Была руководителем кустового методобъединения учителей начальных классов, принимала участие в спортивных мероприятиях. И вообще – по жизни занималась спортом. Считает, что благодаря физнагрузкам практически в свои 90 ещё довольно активна.
Сейчас Екатерина Васильевна хранит награды, которые получила во время работы. Их большое количество. Самая важная для неё – Грамота Верховного Совета БССР. Среди наград и значок «Отличник народного образования БССР».
– Проблема современного общества в том, что воспитание в семье отодвигается на задний план. Если родители ругаются, сквернословят, тогда и дети воспитываются на таком примере. Сначала в семье, а потом в начальной школе мы должны дать детям задатки уважения, культуры, любви к Родине. Уже в начальной школе ребёнок должен знать хотя бы часть гимна. Это поможет в патриотическом воспитании, – говорит Екатерина Васильевна. – Интернет, компьютеризация важны в современной жизни и отставать человек не должен. Но культура речи, стихи классиков, каллиграфия письма – то, что делает человека культурным.
Вспоминает о направлениях воспитания того времени – коммунистическое, патриотическое. Сейчас вектор немного сменился, но важность воспитания как была, так и остаётся на первом месте.
– Раньше на ученическом дневнике прописывали правила для ученика, а сейчас там значатся права школьника. Захожу я в школу и сразу на глаза мне попадаются эти же права. Но так не должно быть. Сначала человек должен знать, как правильно вести себя, а потом уже о правах думать, – рассуждает женщина.
С теплотой вспоминает время БССР, когда работающий человек мог получить квартиру, мог за зарплату обеспечить свою семью, обучение в вузах было бесплатным, когда не было деления на богатых и бедных. Сожалеет о том, что деревни вымирают. С болью заходит в Плотницкую школу, в которой во время её наставничества обучалось 640 детей.
Сейчас Екатерина Васильевна живёт вместе с мужем. Тихая жизнь пенсионеров, которые в курсе всех событий не только в своей стране, но и далеко за её пределами. Она активно обсуждает мировые новости политики и экономики, делится своими выводами и переживаниями. Но память возвращает её постоянно в то время – активности, молодости.
Татьяна СЕГЕН
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В далёком 1929 году в Плотнице родилась обычная девочка Катя. Судьба распорядилась так, что ей пришлось жить в разные времена,
 
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