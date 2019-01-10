Прокуратура на страже воспитания

Проверкой установлены факты, когда при наличии оснований оба родителя комиссиями по делам несовершеннолетних райгорисполкомов (далее – КДН) не привлекаются к административной ответственности по ст.9.4 КоАП, повсеместно при рассмотрении административных дел анализируемой категории не дается надлежащая оценка имеющимся доказательствам, наличию (отсутствию) причинной связи между невыполнением законным представителем несовершеннолетнего своих родительских обязанностей и совершением несовершеннолетним административного правонарушения, их достаточность.

По результатам проведенных проверок райгорпрокурорами Минской области внесено 15 представлений об устранении нарушений законодательства, принесено 56 протестов об отмене принятых процессуальных решений.

Прокуратурой Минской области 16.11.2018 внесено представление в Минский областной исполнительный комитет об устранении нарушений законодательства при ведении административного процесса в отношении законных представителей несовершеннолетних и лиц, их заменяющих, по ст. 9.4 КоАП, его результаты рассмотрены на внеочередном заседании КДН Минского областного исполнительного комитета с принятием мер организационного и дисциплинарного характера.

Помощник прокурора

Минской области

Сергей Иванченко