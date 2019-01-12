С начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали. Некоторые уже предлагают ограничить места для катания на тюбингах. Съемочная группа
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Можно ли управлять тюбингом, ледянкой и санками? Съемочная группа TUT.BY протестировала на себе (видео)
12.01.2019 — Новости Общества | Полымя
С начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали. Некоторые уже предлагают ограничить места для катания на тюбингах. Съемочная группа
Источник:
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Можно ли управлять тюбингом, ледянкой и санками? Съемочная группа TUT.BY протестировала на себе (видео)
С начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали. Некоторые
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