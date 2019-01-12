Можно ли управлять тюбингом, ледянкой и санками? Съемочная группа TUT.BY протестировала на себе (видео)

С начала зимы в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали. Некоторые уже предлагают ограничить места для катания на тюбингах. Съемочная группа TUT.BY решила на себе проверить в чем опасность катания на ватрушке, а заодно еще и протестировала ледянку и саночки.

Источник: TUT.BY