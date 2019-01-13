Морозы и метели. Прогноз погоды в Могилеве на неделю

Морозы на этой неделе в Могилеве будут небольшими, но снегопады — обильными. Прогнозируют метели, сильный порывистый ветер. Да и в выходные не стоит ждать кардинальных изменений погоды: ждем снег и небольшой мороз.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 14 января, прогнозируют до -2°С и метель, а также порывистый ветер до 12 м/с.

Во вторник похолодает до -4°С, ветер будет по-прежнему порывистым, ожидается метель.

В среду, 16 января, ветер утихнет, но снегопад продолжится. Будет −9…−4°С.

В четверг столбик термометра остановится в районе нуля, но поднимется сильный порывистый ветер до 16 м/с. Ожидается мокрый снег.

В пятницу, 18 января, ветер станет умеренным, похолодает: будет −6…−2°С. Снегопад обещают в первой половине суток.

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