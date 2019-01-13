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Белорусские нотариусы в 2019 году проведут пять акций по бесплатному консультированию

14.01.2019 13:02 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусские нотариусы в 2019 году проведут пять акций по бесплатному консультированию
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Белорусской нотариальной палаты установило даты проведения республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

Подобные мероприятия традиционно приурочены к государственным праздникам и иным памятным датам страны. Обратиться к нотариусу и получить ответы на интересующие вопросы можно будет 15 марта (акция приурочена ко Дню Конституции Беларуси), 4 мая (к празднованию Дня Победы), 2 июля (к празднованию Дня Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков). Бесплатные консультации также пройдут 14 октября (акция посвящена Дню матери в Беларуси) и 29 ноября (приурочено ко Дню юриста).

Во время предстоящих мероприятий специалисты дадут бесплатные консультации по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей.

Мероприятия прежде всего направлены на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Ежегодно во время таких акций нотариусы бесплатно консультируют около 15 тыс. обратившихся.

Полный список нотариальных контор и бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Белорусской нотариальной палаты установило даты проведения республиканских акций по бесплатному консультированию...
 
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