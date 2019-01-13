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Белорусы смогут совершать платежи в любое время суток

14.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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В Беларуси начали опытную эксплуатацию системы мгновенных платежей.

Белорусы смогут совершать платежи в любое время суток

Как сообщили в Национальном банке Республики Беларусь, в промышленную эксплуатацию система поступит с первого июля 2019 года. Система мгновенных платежей позволит жителям страны оплачивать покупки и услуги в любое время суток и в любой день в режиме реального времени. Это также касается выходных и праздников.

Участие банков в данной системе является добровольным. Для проведения мгновенных платежей банкам будет необходимо контролировать наличие денежных средств на счетах у плательщиков и резервировать средства на собственных корреспондентских счетах в объеме, который позволит исполнять предполагаемые платежи.

Внедрение системы, как обратили внимание в НБРБ, позволит Беларуси сделать еще один шаг на пути совершенствования платежной системы.

Источник: belnovosti.by

 
 
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В Беларуси начали опытную эксплуатацию системы мгновенных платежей. Как сообщили в Национальном банке Республики Беларусь, в промышленную эксплуатацию система...
 
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