Белорусы смогут совершать платежи в любое время суток

В Беларуси начали опытную эксплуатацию системы мгновенных платежей.





Как сообщили в Национальном банке Республики Беларусь, в промышленную эксплуатацию система поступит с первого июля 2019 года. Система мгновенных платежей позволит жителям страны оплачивать покупки и услуги в любое время суток и в любой день в режиме реального времени. Это также касается выходных и праздников.

Участие банков в данной системе является добровольным. Для проведения мгновенных платежей банкам будет необходимо контролировать наличие денежных средств на счетах у плательщиков и резервировать средства на собственных корреспондентских счетах в объеме, который позволит исполнять предполагаемые платежи.

Внедрение системы, как обратили внимание в НБРБ, позволит Беларуси сделать еще один шаг на пути совершенствования платежной системы.