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Мининформ рассказал о насыщенной программе XXVI Минской книжной выставки-ярмарки

14.01.2019 22:43 — Новости Общества | БелТА  
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Мининформ рассказал о насыщенной программе XXVI Минской книжной выставки-ярмарки
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насыщенную программу XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки представил журналистам заместитель министра информации Игорь Бузовский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

День открытия выставки будет ознаменован яркими встречами и презентацией проекта Terra poetica c участием Михаила Швыдкого. Он представит авторов альманаха, по произведениям которых современники ставят спектакли. В их числе пьеса "Это все она" Андрея Иванова, поставленная в Республиканском театре белорусской драматургии.

По словам замминистра, в этот день также будет дан старт интерактивному проекту, символизирующему мир в Беларуси. "Мы хотим собрать мирный танк из книг. 75 лет мы спокойно живем, творим и создаем книги. Каждый желающий может принять участие в сборе этого танка. А затем книги, из которых он будет состоять, мы передадим в детские и медицинские учреждения, заинтересованные в пополнении своих библиотек", - отметил Игорь Бузовский.

Основным мероприятием второго дня - Дня авторов - станет Международный симпозиум литераторов "Писатель и время", который пройдет в пятый раз и соберет более 50 писателей из 25 стран. Состоятся многочисленные встречи и автограф-сессии с популярными писателями. "Я уверен, что яркие насыщенные диалоги заинтересуют не только участников симпозиума, но и всех посетителей выставки", - сказал Игорь Бузовский.

Еще одним примечательным событием авторского дня станет презентация книги "В ритме летящих лет…", посвященной 100-летию ВЛКСМ. В книге можно получить ответы на вопросы, кто из белорусских поэтов не писал стихи о комсомоле, сколько дней рождения у белорусского комсомола, почему книгу открывает фотография отца Максима Богдановича и др.

Во время третьего дня работы выставки организаторы постараются акцентировать внимание на белорусской тематике. "Мы хотим вызвать еще больший интерес к белорусским книгам, их авторам, дизайну. Одна из основных задач выставки - привлечение и обучение специалистов в вопросах поиска новых форм работы. Дискуссионо-образовательные площадки "Краудфандинг и социальные сети. Платформы для поддержки и продвижения книг", "New Books: Книги с дополненной реальностью - временное увлечение или реальное будущее?" - это огромное поле для разговора широкого круга профессионалов. Надеюсь, что оно станет интересным и для посетителей, потому что, с одной стороны, это профессиональные вопросы, с другой стороны, интерактив, полезный всем", - отметил замминистра.

В этот день также состоится награждение победителей 58-го Национального конкурса “Искусство книги” и подведение итогов республиканского конкурса на лучший книготорговый объект "Мы робім па-людску?!”. "Научиться работать со всей книжной сферой - это наша главная задача. Ведь мы стремимся делать все для того, чтобы хотели и любили читать, а также понимали, что книга - это интересное и увлекательное занятие, хороший досуг, самосовершенствование и воспитывающий инструмент. И чтобы выяснить, все ли правильно мы делаем, проводим конкурс "Мы робім па-людску?!". Аналогичный вопрос задается всем посетителям книжных магазинов с предложением дать им оценку через СМС-голосование, за что покупатель получает 10% скидки. Таким образом мы получаем срез по работе книжных магазинов нашей страны", - рассказал Игорь Бузовский.

Четвертый день Минской книжной выставки будет особенно интересен родителям и детям, потому что будет презентована детская литература. Подведут также итоги акции "Пишем книгу вместе. Какой мы хотим видеть Беларусь через 10 лет", организаторами которой выступают Министерство информации и Министерство образования. Студентам и учащимся предложено написать на электронный ящик Мининформа свое видение страны в 10 предложениях.

Заключительный день работы выставки будет посвящен награждению лучших экспозиций.

В Минском храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших будет организована дискуссионная площадка о роли книги в формировании культурологической и духовно-нравственной составляющей развития общества, а также организована тематическая выставка и презентации новых книг.

В минских кафе и ресторанах запланировано проведение гастронедели, во время которой в меню включат блюда, описанные в книгах белорусских писателей.

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет под слоганом "Больше чем книги" с 6 по 10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. На площадке около 3 тыс. кв.м будет представлено более 300 экспонентов. Заявки на участие подали представители 35 стран. Ожидается, что выставку посетят около 60 тыс. человек. Организаторами выступают Министерство информации, Минский горисполком, Союз писателей Беларуси, соорганизаторы - министерства иностранных дел, образования, культуры, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насыщенную программу XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки представил журналистам заместитель министра информации...
 
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